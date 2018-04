O kupci Telecomu rozhodne cena, měl by být z oboru

O kupci státních 51 procent akcií v Českém Telecomu by měla v konečné fázi rozhodnout nabídnutá cena. V rozhovoru pro ČTK to řekl ministr informatiky Vladimír Mlynář s tím, že vláda zvažuje několik postupů prodeje a měla by v brzké době rozhodnout.

Mlynář tak potvrdil informace ministra financí Bohuslava Sobotky, že kabinet bude chtít prodej urychlit. Podle Mlynáře by měla Telecom kupovat buď přímo telekomunikační firma nebo konsorcium, jehož součástí strategický investor bude.

Ministr uvedl, že vláda je připravena na případnou nabídku pružně reagovat. "Účast strategického investora je podmínkou a pružná reakce je nabídkou," uvedl s tím, že zatím žádné oficiální nabídky neregistruje, protože vláda o způsobu prodeje nerozhodla. Podle neoficiálních informací by mělo rozhodnutí padnout na přelomu roku.

Podle některých zdrojů ministr v minulosti s několika zájemci jednal. Zájem má údajně například společnost CVC partners, která se již jednou o Telecom neúspěšně ucházela. Podle týdeníku Euro měla česká strana údajně kontaktovat například France Télécom. Nedávno se objevila i informace o schůzce Mlynáře a šéfa největší tuzemské finanční skupiny PPF Petra Kellnera. Podle ministra však byla schůzka čistě informativní. "To, do jakých souvislostí je dáván můj oběd s panem Kellnerem, je absurdní," dodal.

Vláda by měla podíl státu v Telecomu začít prodávat v příštím roce a transakci dokončit před koncem roku 2005. Letos v září oznámilo konsorcium TelSource, že prodá svůj 27procentní podíl finančním investorům přes kapitálový trh. FNM, který v Telecomu zastupuje stát, se prodeje nezúčastní. Na základě smlouvy s TelSource nyní nebude moci po nějakou dobu akcie prodávat stejným způsobem.

Tržní cena státního podílu se podle kurzu akcií na burze pohybuje kolem 47 miliard korun.