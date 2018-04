O komunikaci jinak (Jak zvyšovat povědomí o PDA)

Komunikace patří odnepaměti k základním kamenům dorozumívání, získávání informací a předávání zkušeností. A proto hraje značnou roli i při výběru PDA mezi novými uživateli. Část informací jsou schopni prvňáčci na poli PDA získat na internetu, čtením technických publikací, časopisů a denních periodik. Jenže některé zkušenosti jsou pomocí těchto médii nesdělitelné: využití PDA, jejich možnosti, které se nedají shrnout do jediného článku, ale pomocí názorného předvedení mohou dotyčného přesvědčit velice rychle.

Nebuďte lhostejní vůči těm, kteří zatím do rodiny majitelů PDA nepatří, ale rádi by se k nám připojili. Nabádám tak čtenáře Palmare.cz, aby vycházeli ochotně vstříc všem informacíchtivým začátečníkům, tak jako jsem tomu byl živým svědkem v MHD.

Jedu metrem z Dejvic od ČVUT a čtu si nějaké noviny v iSilu, když tu si vedle mne přisedne pán ve středním věku, mezi čtyřicátým a padesátým rokem. Pozdraví a ptá se - co to mám? Že už to snad někde v práci u někoho viděl. Tak mu odpovídám, že to je kapesní počítač. Poté se strhne malá disku