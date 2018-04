O kmitočty pro rychlá data se operátoři poperou v aukci

O schválení zákona informoval mluvčí vlády Jan Osúch. Novelu ještě musí schválit poslanci a podepsat prezident. Podle usnesení vlády ze začátku letošního roku by ČTÚ měl připravit aukci na uvolněnou část spektra po ukončení analogového televizního vysílání a další volné kmitočty do tří měsíců poté, co zákon vstoupí v platnost.

ČTÚ nabídne v aukci kmitočty v pásmech 800, 1 800 a 2 600 MHz. Vlastníci kmitočtů by na nich mohli vybudovat například sítě čtvrté generace LTE. Výnos z prodeje se má pohybovat v řádu miliard korun. Aukci provází nesouhlas alternativních operátorů, kteří se obávají, že oproti těm velkým nemají šanci kmitočty získat. (Více viz. Volání není drahé...)

"Novela kromě jiného zlepšuje přehlednost a transparentnost při uzavírání smluv s operátorem. Zákazníci totiž budou mít k dispozici víc konkrétnějších údajů o službě, kterou si kupují," uvedl ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek (ODS).

Poskytovatelé připojení k internetu tak například budou muset zákazníky ve smlouvě informovat i o minimální nabízené a garantované kvalitě služby. V praxi to znamená, že operátor bude muset například zákazníka upozornit na to, že i když je nabízená teoretická rychlost připojení vyšší, kvůli technickým omezením může být skutečně dosahovaná rychlost připojení nižší.

Novela zákona o elektronických komunikacích převádí do českého práva evropskou legislativu. Vedle posílení práv zákazníků obsahuje řadu technických úprav, které ji přizpůsobují stavu dnešních technologií.