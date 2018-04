O iPhone je neobyčejný zájem, u operátorů i u zákazníků

A poslední průzkumy ukazují, proč se o iPhone operátoři perou. V USA má exkluzivitu na prodej iPhonu operátor AT & T (ještě nedávno Cingular). A to dokonce na neuvěřitelných pět let, což je v oblasti mobilních telefonů celá věčnost. AT & T má dokonce jistotu, že po celou tuto dobu Apple nevyvine CDMA verzi iPhonu. Inu, Sprint a Verizon asi trochu skřípou zuby.

Dokládá to také statistika, kterou nedávno vydala asociace Digital Life America. Z ní se dozvídáme, že průměrný věk zájemce o iPhone bude 31 let a 73 % z nich budou muži. Potenciální kupci iPhonu vydělávají o 26 % více, než je americký průměr. A hlavně, 15 % zákazníků americké pobočky T-Mobilu a 7 a 4 % zákazníků operátorů Sprint a Verizon Wireless mají zájem o koupi iPhonu. To může znamenat velmi zásadní přesun zákazníků k AT & T. Obzvláště když vezmeme v potaz onu pětiletou exkluzivitu a dohady, že Apple již chystá i levnější verze iPhonu.





Jiný průzkum společnosti M:Metrics ukazuje, že o iPhone má velký zájem asi 19 milionů Američanů, tedy každý osmnáctý obyvatel USA. 67 % těchto zájemců je zákazníky některého z konkurentů AT & T. Zajímavý je také fakt, že maximální prodeje obdobných přístrojů dosahují počtu max. 1 milion kusů. Samozřejmě je otázkou, kolik z těchto zájemců si iPhone nakonec doopravdy koupí.

Skřípat zuby bude pravděpodobně také několik evropských operátorů, kteří momentálně o distribuci iPhonu bojují. Nedávno se hovořilo o tom, že ve finále souboje jsou T-Mobile a Vodafone. Britský koncern prý tahal za kratší konec provazu. Jenže poslední informace hovoří o prozatímním krachu evropských jednání. Operátoři nechtějí přistoupit na tvrdé podmínky Applu, který od nich vyžaduje úpravy některých jejich služeb, klade vysoké nároky na technickou podporu a třeba i samotnou autentizaci telefonu. A tak asi přijde na řadu druhé kolo.

Výsledek jednání bychom se však měli dozvědět již brzy – Apple by totiž rád začal s prodejem iPhonu v Evropě ještě před koncem tohoto roku. Ideální by samozřejmě bylo předvánoční období. Aby opravdu start prodeje stihl, musí si operátora vybrat co nejdříve, protože několik měsíců zabere testování přístroje v síti nového operátora a následné úpravy.

A proč že to vlastně o iPhone operátoři tak bojují? Chuť po iPhonu podporují dva faktory – jednak jakási aura kolem Applu, který je prostě in, a na druhé straně praktické zkušenosti s iPhonem a jeho novým ovládáním.





Společnost Strategy Analytics nedávno provedla průzkum, v němž se uživatelů ptala, zda jim iPhone přijde lepší než jejich stávající telefon. Průzkum byl rozdělen do jednotlivých kategorií dle funkcí a využití. Celkově ohodnotilo iPhone lépe než svůj stávající mobil 90 % respondentů. Přitom 40 % iPhone hodnotilo jako o mnoho lepší. Největší zlepšení uživatelé zaznamenali v oblasti poslouchání hudby, prohlížení internetu a práce s fotografiemi. To jsou přesně oblasti, ze kterých se dnes snaží mobilní operátoři vytěžit maximum, čímž se mimo jiné vysvětluje, proč o iPhone mají takový zájem. Ještě dodejme, že o trochu hůře než u svého mobilu hodnotili uživatelé u iPhonu práci s textovými zprávami. Ty ale klidně operátoři oželí, pokud uživatelé opravdu začnou stahovat hudbu a surfovat po internetu.