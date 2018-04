O FWA není zájem?

Fixed Wireless Access (FWA - pevné bezdrátové připojení) je technologie pevného bezdrátového spojení, ale není alternativou sítí pro mobilní terminály (např. GSM). To znamená, že při jejím využití nebudete odkázáni na pevné fixní linky, ale narozdíl od mobilního telefonu nebudete mít volnost pohybu, kterou vám poskytuje GSM. Celá FWA síť totiž využívá systém PMP (Point to Multipoint - jeden vysílač, více terminálů). Je to řešení tzv. "poslední míle" digitálního připojení, kdy zákazníci nejsou odkázáni na fixní linky. Signál při takovém připojení dosáhne tři až pět kilometrů.

Narozdíl od sítě GSM se výstavba FWA přizpůsobuje tomu, kde jsou skuteční zájemci o její služby. Signálem se tedy nepokrývá průběžně celá Česká republika, nýbrž jen oblasti, které jsou objednány zákazníkem nebo přímo slibují hojnost zájemců o připojení. Technologie sítí FWA je určena především firemní klientele. Doba k realizaci připojení se počítá na dny a podle některých dodavatelů této technologie dokonce jen na hodiny.

Každý uživatel technologie FWA musí mít kromě koncového terminálu také anténní systém. Základnové stanice sítě jsou schopny vysílat signál 26 GHz na vzdálenost od tří do pěti kilometrů.

Přibližme si nyní v několika bodech, jaká je historie FWA v České republice.

FWA v ČR

Prvopočátky vzniku této sítě je třeba hledat již v červnu minulého roku, kdy česká vláda naplánovala zahájení tendru na tři licence pro provozování FWA sítí. Tehdy se očekávalo, že tyto licence budou telekomunikační událostí roku. Stejně tak se v souvislosti s FWA v České republice mluvilo o prvním kroku k liberalizaci trhu. Právě FWA 26 GHz tendr totiž měl značně ovlivnit telekomunikační scénu v České republice. Měl spolurozhodovat o tom, kdo bude mít nejlepší výchozí pozici stát se konkurentem Českého Telecomu, protože FWA umožňuje držitelům licencí vybudovat přístupové telekomunikační sítě nezávislé na Českém Telecomu.

Tendr na tři licence k provozování celostátních sítí s frekvencí 26 gigahertzů pro stacionární bezdrátový přístup FWA měl být zahájen na konci července. Hlavní podmínkou pro získání FWA licence za 150 miliónů korun bylo zprovoznění sítě do šesti měsíců od získání licence (přitom schéma výstavby sítě bylo součástí licence)

Výběrové řízení na provozovatele sítí FWA v pásmu 26 GHz bylo nakonec vyhlášeno již 22. června a přihlášku podalo na 28 společností. Předem byli vyloučeni všichni tři operátoři mobilních sítí u nás a v té době monopolní Český Telecom.

Posledního srpna postoupilo do semifinále 12 společností (jež byly označeny za způsobilé), které ve stejný den představily své nabídky. Vesměs se jednalo o předhánění v investicích, množství pokrytých měst a doby zprovoznění celé sítě.

Devátého září doporučil ČTÚ řídící výbor tendru na FWA společnosti TZ BroadNet, Nextra a Gity/Star One a koncem září ČTÚ těmto třem společnostem licence přidělil.

Nextra Wireless

Plány

Společnost Nextra Wireless slíbila při udílení licencí spuštění sítě ve čtyřech největších městech ČR do jednoho měsíce od získání licence. Investice do výstavby sítě se přitom měly pohybovat v řádu miliard korun.

Cílem společnosti Nextra Wireless bylo zpřístupnit prostřednictvím FWA sítě připojení k internetu a další vysokokapacitní datové služby především menším a středním firmám.

Pro účely výběrového řízení a provoz FWA sítě v případě získání licence založila Nextra Czech Republic stoprocentní dceřinnou společnost Nextra Wireless s.r.o. Nextra Czech Republic poskytuje komplexní internetové a komunikační služby (připojení k internetu, přenos dat, hlasu, videokonference).

Realizace

Společnosti se podařilo realizovat spuštění sítě ve čtyřech našich městech (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň) již v listopadu 2000 a na Invexu téhož roku představila Nextra Wireless první produkty FWA sítě.

K 1. lednu tohoto roku byly zprovozněny základnové stanice v dalších pěti městech, takže ke stávajícím čtyřem přibyl Hradec Králové, České Budějovice, Zlín, Olomouc a Liberec.

Dnes Nextra Czech Republic prostřednictvím FWA nabízí svým zákazníkům dva druhy tarifů, a to buď kombinaci nízkého měsíčního paušálu a poplatků za skutečný objem přenesených dat s rozlišením za přenos ve špičce a mimo špičku (obdobné jako u mobilních operátorů), nebo vyšší paušál s neomezeným přenosem dat.

Služba Nextlink 512 Limited nabízí vysokokapacitní připojení k internetu o rychlosti 512 kbit/s za měsíční paušál 25 900 Kč, který zahrnuje přenos dat v objemu 5 GB. Za každých 100 MB dat přenesených nad tento rámec zaplatíte poplatek 250 Kč.

Druhá služba - Nextlink 256 - nabízí připojení k internetu o rychlosti 256 kbit/s za měsíční paušál ve výši 39 900 Kč, který zahrnuje neomezený přenos dat.

Budoucnost

Plány společnosti do budoucna víceméně určují podmínky získané licence. Nextra Wireless se totiž postavila před nelehký úkol, pokrýt 26 měst s počtem obyvatel nad 50 tisíc do konce roku 2001. Pozornost společnosti se bude v příštích měsících soustřeďovat především na rozšiřování hlasových služeb.

Star 21 Networks

Plány

Před udílením licencí na konci srpna přislíbilo konsorcium GiTy/Star One inovativní telekomunikační služby, které firmám umožní vysokorychlostní připojení k internetu. Dále mluvilo o spuštění sítě v Praze a Brně v listopadu 2000.

V případě poskytnutí licence hodlalo konsorcium investovat do vybudování sítě v následujících pěti letech 2,4 miliardy korun.

GiTy/Star One hodlá nabízet nejen prosté připojení k Internetu a přenosovou kapacitu, ale hlavní úsilí chce směřovat do oblasti služeb s přidanou hodnotou, jako je tvorba internetového obsahu, zabezpečení infrastruktury pro elektronické obchodování a pro využívání elektronického podpisu.

Realizace

GiTy/Star One vytvořilo pro poskytování služeb spjatých s FWA 26 společnost Star 21 Network, která dnes nabízí dvě základní produktové řady. První z nich je Star 21 line (pronájem digitálních okruhů) a Star 21 Acces (pronájem přístupové sítě).

Jakékoliv cenové relace za své služby Star 21 Network prozatím nehodlá zveřejnit.

V prosinci 2000 byl realizován pilotní provoz sítě a zahájen pronájem okruhů a přístupové sítě. Praha i Brno byly spuštěny v listopadu.

Budoucnost

Stejně jako v případě Nextry, i u Star 21 Networks jsou plány do budoucna ovlivněny licenčními podmínkami. V březnu 2001 by mělo být pokryto všech 13 krajských měst a v prosinci 2001 všechna města s počtem obyvatel nad 40 tisíc.

TZ BroadNet

V prvním čtvrtletí 2001 by měl být zahájen komerční provoz sítě a ve druhém čtvrtletí by Star 21 měla nabídnout IP služby, IP VPN a internetové připojení.

Plány

Cílem společnosti Broadnet bylo od počátku poskytnutí podpory malým a středním podnikům v České republice prostřednictvím kvalitních telekomunikačních služeb za příznivé, zákaznicky orientované ceny.

Následně, po ukončení monopolu Českého Telecomu, chce poskytovat také hlasové služby a integrované balíky služeb a aplikací.

Realizace a budoucnost

Licenční podmínky byly samozřejmě dosud plněny a služby budou spuštěny v termínu, v jakém spuštěny být měly. Ovšem jakékoliv další informace nám BroadNet odmítl sdělit. Marketingová strategie této společnosti je v tomto směru stejná ve všech zemích, kde své služby nabízí. Veškeré údaje zveřejňuje bezprostředně po zprovoznění té či oné služby. Konkurence tak nemá šanci získat jakékoliv informace o jejích plánech. Ale ani potenciální zákazník. Nextra a Star 21 samozřejmě mají také spoustu plánů, přesto alespoň část z nich do světa vypustí, aby se vědělo o jejich nabídkách s předstihem a aby si potenciální zákazník případně této nabídky všiml.

Udílení licencí a provoz sítě FWA 26 GHz se telekomunikační událostí roku nakonec nestalo. Přestože licenční podmínky všech tří držitelů jsou průběžně plněny a služby postupně zdokonalovány, nikterak zvlášť prozatím nevystupují ze standardu, jak se původně očekávalo. Nejlépe si zřejmě vede Nextra, která má jasno ve svých plánech a navíc disponuje nejširším pokrytím. Celkově je situace kolem FWA sítí zahalena stínem, ale vlastně se není čemu divit. Přestože licence byly uděleny již v září roku 2000, je celý proces budování sítí a zavádění služeb teprve v počátcích.