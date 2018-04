Žádný nový operátor nebude, nová aukce přilákala jen ty současné

„Na základě provedené kontroly ČTÚ konstatoval, že všechny došlé žádosti splňují formální požadavky,“ uvedl mluvčí Českého telekomunikačního úřadu Martin Drtina s tím, že úřad nyní tyto žádosti vyhodnotí z hlediska splnění všech stanovených podmínek účasti ve výběrovém řízení.

Naděje na vstup nového hráče na tuzemský mobilní trh však vzala za své. Přihlášky do nové aukce, které úřad přijímal do 22. března, totiž podle úřadu podali pouze všichni tři současní mobilní operátoři, tedy společnosti O2, T-Mobile a Vodafone. Ti se tak utkají o volné frekvence v souhrnné vyvolávací hodnotě 734 milionů korun s platností licence do poloviny roku 2029.

Ostré aukci však bude předcházet ještě školení a zkušební aukce. ČTÚ předpokládá, že aukční fáze by měla být ukončena přidělením konkrétních kmitočtů úspěšným uchazečům v průběhu druhého čtvrtletí letošního roku.

ČTÚ v aukci nabízí zbylé kmitočty, které operátoři nevydražili v aukci před třemi roky. Ti tehdy pořídili frekvence v pásmech 800, 1 800 a 2 600 MHz za celkem 8,5 miliardy korun. Sítěmi LTE pokrývají přes 80 procent populace.

Podmínky aukce stanoví konkrétní požadavky na pokrytí populace České republiky a současně vyžadují poskytování služeb na získaných kmitočtech s rychlostmi nejméně 5 Mbit/s v horizontu sedmi let. Současně zůstávají v platnosti závazky poskytnutí služby národního roamingu a velkoobchodní nabídky podle podmínek předchozí aukce.

ČTÚ s vypsáním aukce čekal, až vláda sníží roční poplatky za využívání vyšších kmitočtových pásem. Zahájení nové aukce se tak z tohoto důvodu zdrželo o více než rok, úřad se totiž domníval, že kvůli vysokým poplatkům by byl o frekvence zřejmě nižší zájem. Ze stejného důvodu se zdržela i další aukce, v níž chce úřad vydražit frekvence v pásmu 3,6 až 3,8 GHz pro rychlý internet (více zde).