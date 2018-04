O energii běží!

Také nabíjíte každý druhý den? A kde je ten pokrok? Dřív stačilo třeba i jednou za pět dnů… Tento problém trápí každý trochu lepší mobil, telefony navíc mají tu zvláštní schopnost vybít se v tu nejnevhodnější dobu. Vlastním zásahem ale můžete pohotovostní dobu prodloužit, můžete také dobíjet „v terénu“ na ulici a vědci už pracují na nových typech baterií s mnohonásobně delší dobou provozu. Ale co ty vybuchující baterie, které čas od času explodují v seriózních médiích? Pojďme na to!

Tip na typ

V mobilech se setkáváme se čtyřmi druhy akumulátorů, tedy dobíjecích baterií. Tip ovlivňuje nejen výdrž, ale i celkovou životnost. Mezi nejstarší patří metalhydridový NiMH a niklokadmiový NiCd akumulátor. Jejich nedostatkem je vyšší hmotnost a tzv. paměťový efekt. Neúplným vybíjením a častým používáním klesá jejich kapacita, může za to koroze na elektrodách. Baterie je ve většině případů nepoužitelná do dvou let. Výrobci ale dnes sázejí na novější lehčí typy, které jsou také šetrnější k životnímu prostředí. Střední cestou je typ Li-Ion. Nepodléhá paměťovému efektu, je poměrně lehký a rychle se nabíjí. Mobily s poslední generací akumulátoru se nabijí za necelou hodinu, některé Li-Ion varianty baterií dokonce dosáhnou 90% nabití za méně než deset minut.







Takové „rychlokvašky“ umí ale obsloužit jen samostatné dokovací stanice, nikoli mobilní telefony. Nejoblíbenějším typem je Li-Pol, protože je nejlehčí, nepodléhá paměťovému efektu a při výrobě je lépe tvarovatelná. Počet nabíjecích cyklů jde do tisíců a při správném používání vydrží baterie víc než pět let. Kapacita se udává v miliampér hodinách, na baterii najdete zkratku mAh. Baterie žrouta Nokia N95 8 GB má hodnotu 1200 mAh, dokáže tedy dodávat 1200 mA po dobu jedné hodiny. Neznamená ale, že čím větší hodnota, tím lepší výdrž mobilu. Samozřejmě záleží na odběru toho kterého přístroje.

Záchrana života…

Pohotovostní dobu telefonu můžete lehce prodloužit. Sice ne výrazně, ale v nouzi je každá minutka dobrá.

V nastavení displeje ztlumte jas klidně na třetinu. Nejste-li s mobilem na přímém slunečním světle, údaje zůstávají i při této intenzitě čitelné. Nižší jas prodlouží pohotovost až o 15 %.

Vypněte grafické a světelné efekty, protože většina „spořičů“ navzdory svému názvu energii spíš ubírá.

Nenechávejte zbytečně zapnuté bluetooth. Proces spárování je i tak otázkou několika vteřin.

Pokud používáte mobil jen jako hodinky, zapněte režim letadlo, kdy je vypnuta vysílací část. Tento režim se hodí také v oblastech bez signálu – mobil pak totiž zbytečně nevybíjíte neustálým vyhledáváním sítě.

Nejkrutější poučka? Nehrát, neposlouchat, nefotit, nesurfovat a vůbec nevyužívat multimediální funkce! Na to však každý časem přijde sám.











S článkem na žáby

Historie současných akumulátorů sahá až do roku 1800, kdy italský fyzik Alessandro Volta sestrojil první galvanický článek. Inspiroval se jevem, který poprvé pozoroval italský přírodovědec Luigi Galvani. Ten při pitvání žabích stehýnek zpozoroval jejich záškuby po dotyku kovového předmětu, podobné záškubům vyvolaných elektrickým nábojem. Jev správně vysvětlil až Alessandro Volta – vzniká elektrické napětí mezi dvěma kovy, nástrojem a kovovým podkladem, které jsou vodivě propojeny elektrolytem, zde obsaženým v buňkách tkáně. První Voltův článek se skládal z měděné a zinkové elektrody ponořené do roztoku kyseliny sírové. Dával napětí přibližně 1 V a stal se prvním zdrojem stálého elektrického proudu.



Li-Pol světem vládne

Najdete je všude. V iPhonu, iPodu, Nokiích, v handheldové konzoli Sony PSP, v Game Boyi Advance SP od Nintenda. Tento typ baterií je díky své nízké hmotnosti, malým rozměrům a snadné tvarovatelnosti také velice oblíbený mezi fanoušky dálkově ovládaných létajících modelů.









Tankujeme do mobilu

Na poli akumulátorů se dějí divy. Vědci vkládají velké naděje do palivových článků, které fungují na elektrochemickém principu. Metanolový palivový článek používá k výrobě elektrické energie mix metanolu se vzduchem a vodu. Detailnější popis už necháme na hodinu chemie, ale miniaturní dvougramová ampulka paliva je schopna dodat mobilu „šťávu“ na víc než jednu hodinu. Milým překvapením je vysoká účinnost technologie nových článků. Ze 100 gramů směsi dostanou vědci 6,7 gramu vodíku, palivové články jako velice levný zdroj. Funkční vzorky představily firmy Toshiba a Hitachi už před třemi roky. Proč ještě nejsou na trhu? Výrobci spíše počkají na sériovou výrobu do doby, kdy budou články nezbytně potřebné. Palivové kapsle budou zastávat funkci jakéhosi oživovače klasických baterií, protože zatím jen ty dokážou pokrýt špičky spotřeby. V mobilních telefonech nepředpokládáme přímé napájení palivovými články.







Kolem akumulátorů nové generace bývá často dost hlučno, spotřební elektronika na ně totiž opravdu čeká. Mluví se například o nanotechnologiích a využívání karbonových trubiček v kondenzátorech. Energie v nich měla být ukládána na atomární úrovni. V polovině roku 2007 spatřila světlo světa papírová baterie z dílny amerického polytechnického institutu v Rensselaeru. Vědecký tým vyvinul ultratenkou baterii o velikosti poštovní známky založenou na bázi celulózy. Princip slibuje dvojnásobnou kapacitu a větší energetickou účinnost díky jednotné struktuře baterie. Srdcem technologie jsou uhlíková nanovlákna, na každém centimetru je jich okolo milionu. Malým zázrakem je funkčnost baterie i po přehnutí, ba dokonce i po jejím přestřižení. Komerčnímu využití prozatím brání vysoká cena uhlíkových nanovláken. Výroba by však mohla probíhat na strojích, které jsou velice podobné klasickým tiskařským strojům.





Slunečnice za sluncem

Čínská společnost Hi-Tech Wealth uvedla v roce 2007 mobil s označením HTW S116. Solárním panelům na vnější straně tohoto véčka stačí prý pouhých pět zapálených svíček, tak málo světla nahradí nabíječku. Po pár neúspěšných pokusech ostatních výrobců se k solární energii vrací i Motorola. Její patent využívá displej se speciálním typem tekutých krystalů, které pohlcují světlo a přeměňují jej na elektrickou energii. Komerční využití je prozatím v nedohlednu. Výsledky solárních pokusů jsou v praxi spíš nepoužitelné, protože hodinový pobyt na přímém slunci zajistí energii jen na 20 minut telefonování. V manuálu každého mobilu navíc najdete varování před dlouhodobým vystavováním slunci. To, co funguje bez problému u kalkulaček, mobilům zkrátka nestačí.









Výdrž bojovnice Xeny

Nejmenovaným králem výdrže je řada Xenium výrobce Philips, která slibuje ohromné hodnoty pohotovostní doby. Někteří čínští výrobci solárních mobilů dokonce využívají přizpůsobené prostředí mobilů Philips, aby jejich produkty dosáhly nižší spotřeby. Xenium se může chlubit hned několika zajímavými zástupci. NRG Handset je výsledkem spolupráce Philipsu s producentem baterií Energizer Holdings a izraelskou firmou Techtium. Mobil pracuje s jakýmkoli typem AAA baterií včetně dobíjecích, které jsou relativně levné. Přeborníkem přesto zůstává nedávno představený Xenium 9@9k s dobou pohotovosti až dva měsíce! A to se nejedná o žádnou chudinku s monochromatickým displejem. Ve výbavě najdeme aktivní TFT displej, fotoaparát, MP3 přehrávač i technologii bluetooth. Výdrž udávaná výrobcem je neuvěřitelných 1440 hodin pohotovosti (60 dnů) a 17 hodin hovoru. V Evropě se s modely Xenium potkáme nejblíže v Rusku.







Baterie na vodu?

Samsung vyvinul baterii s mikropalivovou buňkou a vodíkovým generátorem, který využívá čistou vodu. Při provozu reaguje kov s vodou, výsledkem je vodík. Buňka generuje slušné tři Watty, slibuje dvakrát větší výdrž a premiéru na rok 2010. Snad se vodní projekt nevypaří do prázdna.

Solární legenda

Vzpomínáte si na Nokii 1611? Tenhle kus přišel na trh v roce 1998, vážil pěkných 250 gramů a majitel tohoto technického skvostu mohl využívat 400mAh Li-Ion baterii se solárními články. Ty mobil na světle dobíjely a vy jste si užívali víc než 2 hodin hovoru. Nonstop Nokia jak vyšitá.









Nabíjíme v terénu

Poslední výstraha a pár vteřin před zhasnutím displeje – tu chvilku bezmoci zná snad každý. Vybitá baterie vás často zastihne zrovna v momentě, kdy nejbližší nabíječka leží kilometry daleko. Jak pohodlně nabít mobil venku? Od února 2007 můžete zavítat do jakékoli značkové prodejny Vodafone, kde vám mobil zadarmo nabijí. Služba je garantované pro majitele přístrojů Nokia či Sony Ericsson, podpora ostatních značek se liší podle konkrétní prodejny. Služba je bezplatná nejen pro zákazníky Vodafonu. Operátor vám poskytne obálku na SIM kartu, tu si s sebou vezmete z prodejny. A nezapomeňte si mobil vyzvednout, po půl roce ho může Vodafone prodat.

Novým formátem v kategorii reklamních indoor médií je PhoneLite. Tento stojan nabídne dvě poličky obsahující boxy s konektory většiny typů mobilních telefonů. Podporovány jsou dokonce starší modely Nokia, Samsung, LG, Motorola a Sony Ericsson. Zatímco se mobil nabíjí, vy si prohlížíte reklamy inzerenta na stojanu. Boxy pro uložení telefonu ale nejsou zamykatelné, po celou dobu resuscitace mobilu (přibližně 5 až 10 minut) musíte postávat poblíž, jinak hrozí nebezpečí krádeže. Stojany se začínají objevovat v čekárnách u doktorů a na úřadech. Než se dostanete na úřadě na řadu, nabijete si aspoň mobil.





S tužkovkou na cesty

Problémy s krátkou výdrží elegantně řeší nové Power příslušenství od Nokie. Finský výrobce s ním přichází jako jeden z prvních, ale není se čemu divit. Jeho vybavené smartphony spolknou celou baterii za den jako malinu. Kouzelná krabička Power Pack DC-1 nabízí možnost až trojího dobití telefonu, ale ke každodennímu nošení je dost velká a těžká. Cvalík s hmotností 215 gramů dokáže nabít dvě zařízení najednou. Druhý záložní zdroj energie Extra Power DC-8 je sice už o poznání menší, nicméně telefon si s ním nabijete pouze jednou. Provoz zajišťují běžné AA baterie. Nokia Extra Power DC-8 stojí v Nokia obchodu stejně jako většina nabízených originálních Li-Ion baterií, nabízí se proto otázka, jestli není lepší koupit druhý akumulátor do zásoby. Miniaturní cestovní nabíječku s označením CMT-60 najdeme také v nabídce Sony Ericssonu. Pokud nemůžete nabíjet ze sítě, vložíte pod kryt nabíječky dvě AA baterie. O zbytek už se starat nemusíte. Cena je stále poměrně vysoká, ale za originální příslušenství se platí. Různé další zdroje na AA baterie najdeme v internetových obchodech, jejich cena zřídka přeskočí 200 Kč včetně DPH. Nezapomeňte, že u neznačkového zdroje si musíte vybrat vhodnou koncovku k vašemu telefonu.





A přece se točí

Tentokrát se zapotíme víc. Rotační nabíječky fungují na jednoduchém principu, do ruky uchopíte kličku a točíte jak praštění. Po chvilce rotačního cvičení máte jakžtakž nabito, bolest v ruce odezní po několika minutách stejně jako energie z akumulátoru. Problémem rotačních nabíječek je najít správnou frekvenci točení, jinak se zbytečně unavíte. V horším případě se mobil nebude nabíjet vůbec. Dokážete si představit manažera na schůzce, jak točí kličkou? Tento způsob nabíjení ale bude vyhovovat třeba dětem, které potřebují z tábora poslat každý den informační SMS rodičům. Při slunečném počasí ovšem v takové situaci poslouží i solární nabíječky s interním akumulátorem. Solární panel nejprve dlouho nabijí baterii vlastní, z ní si pak nabijete připojené zařízení.







Nejlevněji to nejde

U přenosných nabíječek na tužkovky nepočítejte s tím, že telefon nabijete za pomoci levných AA baterií za deset korun. Optimální jsou dobíjecí baterie s minimální kapacitou 2000 mAh. Nabíjení je pak poměrně svižné a mobil pak zvládne i delší telefonát. Lowendové telefony nabijete klidně na dalších 24 hodin pohotovostního stavu.

Za slunce se platí

Cena solárních nabíječek se liší podle kapacity a typu interní baterie, ale dobré kousky seženete už pod tisíc korun. Nemusíte dobíjet pouze mobil, k dostání jsou i koncovky pro fotoaparáty, MP3 přehrávače a různá zařízení s USB portem.





Výbuchy mobilů aneb Mediální exploze

Na konci listopadu loňského roku oblétla zpravodajské servery zpráva o dělníkovi kamenolomu v Jižní Koreji, kterému explodoval mobil značky LG v náprsní kapse. Poranění žeber a následné vnitřní krvácení dělníka usmrtilo, což potvrdil i spolupracovník usmrceného, který ho objevil na zemi s popálenou hrudí. Do vyšetřování nehody se hned vložil výrobce LG s podporou korejského institutu pro vědu a výzkum. Nakonec se ukázalo, že viníkem není mobil, ale patnáctitunový těžební vrták. Trochu černý humor. Jeho obsluhu měl na starosti právě vypovídající spolupracovník, který se k neúmyslnému zabití nakonec přiznal. První část příběhu si kvůli bulvárním titulkům zapamatuje hodně lidí, rozuzlení příběhu se ale objevilo jen na odborných serverech. Překvapivé? Vůbec ne. Média následky údajných výbuchů často přehánějí, jsou to drby na vlnách informačního šumu. Pravděpodobnost výbuchu při dodržování několika základních pravidel je velice nízká. Reálné nebezpečí přichází v momentě, kdy uživatel nedbá pokynů výrobce. Vůbec první obětí explodujícího mobilu byl čínský svářeč, který nezaregistroval ve své Motorole stoupající teplotu baterie. Úlomky přístroje prorazily hrudní koš, zlomená žebra jej usmrtila. Jenže nehoda se stala přímo na pracovišti, v továrně na zpracování železné rudy, takže tam určitě byla velmi vysoké teplota. V tomto případě se nakonec ukázalo, že mobil byl pouze napodobeninou Motoroly a v levných čínských imitacích najdete jen nekvalitní akumulátory. Problém s bateriemi měla finská Nokia – zjistila, že 46 milionů vyrobených kusů je vadných, přehřívaly se. Akumulátory všem majitelům bezplatně vyměnila, avšak celosvětově došlo ke stovkám případů zkratu při nabíjení.









Předcházíme neštěstí

Exploze baterie je důsledkem jejího extrémního přehřátí. Ne vždy musí dojít ke zranění nebo rovnou výbuchu, ale ani vznícení mobilu není zrovna příjemné. Jak se nebezpečí vyvarovat? Téměř všichni výrobci varují před nákupem neoriginálních akumulátorů. Kvalitní baterie s hologramem stojí sice až třikrát víc než neoriginální příslušenství, ale investice do bezpečí se vyplatí. Podle posledních výzkumů vybuchne v průměru jedna levná neznačková baterie z půl milionu. Při číslech, kterých dosahují prodeje mobilů, to ale není málo. Tím však nechceme ze hry vyšachovat všechny výrobce akumulátorů. Některé výrobky dosahují lepších parametrů než originální příslušenství a cena je příjemnější. Při výběru je zapotřebí zkontrolovat certifikáty výrobku, nejlevnější neznamená nejvýhodnější.





Důležitou roli hrají i nabíječky, opět je lepší vsadit na originální kusy. Jakmile se mobil nabije, nabíječku odpojte. Ušetříte peníze za elektřinu a zabráníte zbytečnému zahřívaní. Pokud jste doopravdy paranoidní, mobil na nabíječce zbytečně nezatěžujte například dlouhými telefonáty. U některých typů mobilů řídí nabíjení samotná originální nabíječka, ochrana proti přebití se nenachází v telefonu. Neustálé přebíjení neoriginálním příslušenstvím může mít za následek přinejmenším nafouknutí akumulátoru, v horším případě voláte hasiče. Striktní zákaz vystavování baterie vysokým teplotám je pochopitelný, přístroj však nenechávejte dlouho ani na přímém slunečním světle. Riskantní záležitostí je často koupě repasovaného mobilu z bazaru. Přístroj je sice funkční, úhledně poskládán v originálním balení, avšak dodávané drobnosti jako baterie určitě nejsou ani nové, ani originální.







Hoří iPhone při odblokování?

Opravdovou kachnou je samovolné vzplanutí iPhonu při snaze o hardwarové odblokování. Za všechny tyhle případy můžou nešikové ruce domácích kutilů při pájení. Falešné zprávy o hořících iPhonech byly vodou na mlýn jeho odpůrcům.

Vlhkost dělá své

Nebezpečné zkraty mohou vzniknout také u mobilů vystavovaných vlhkosti. A tím se myslí už i propocená kapsa kalhot běžců, o mobilech vykoupaných v záchodové míse či ranní kávě nemluvě.