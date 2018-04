O chytré přístroje je stále větší zájem, uvádí nejnovější statistika

Trhu vévodí podle agentury Gartner společnost RIM, která nabízí produkty pod značkou BlackBerry. Trochu zmatku do této statistiky však přináší informace, že část produkce BlackBerry počítá Gartner mezi komunikátory a část (model Pearl) mezi smartphony. Jenže mezi smartphony dále nepočítá většinu Symbianových Nokií řady N, jen přístroje řady E. Gartner navíc slučuje zařízení s a bez telefonního modulu, což taktéž statistiku poněkud zkresluje. O rozdělení přístrojů do jednotlivých kategorií polemizují i redaktoři serveru The Unwired, který data společnosti Gartner zveřejnil. Na druhou stranu jsou i tato zveřejněná data zajímavá a stojí za to se jim věnovat.





"Přístroje s OS Windows Mobile si připsaly téměř 3,2 milionu prodaných kusů těchto přístrojů za první čtvrtletí letošního roku. Z celkového počtu všech prodaných PDA si ty s operačním systémem od Microsoftu připsaly podíl 60 procent,“ řekl Todd Kort, vedoucí výzkumný analytik Gartneru. Server The Unwired dále cituje Todda Korta: „Tento silný růst je pro nás překvapivý, neboť nová zařízení s Windows Mobile 6 přijdou na trh až ve druhém čtvrtletí a navíc, mnoha uživatelům se dnes nechce kupovat zařízení s WM 5.0, pokud na něj není ohlášen oficiální upgrade na novou verzi.“

Společnost Mio Technology, patřící mezi největší producenty zařízení s OS Microsoft, prodala více než 568 tisíc kapesních počítačů, navíc všechny s integrovaným GPS. Mio bylo úspěšné především na trzích Evropy, Blízkého východu a Afriky, kam směřovalo 57 procent z produkce této značky. Miu se daří i v prodeji samotných navigací, například modely C510 a C250 jsou velmi úspěšné v zemích jižní Evropy.



Samsung, Sharp i Nokia patří do pětice nejúspěšnějších prodejců komunikátorů, jak je definuje Gartner. Jen v prvním čtvrtletí tohoto roku si připsali 8,8 %, 8,5 % a Nokii připadlo přibližně 6,2 % všech prodaných kusů. Samsung přitom těží z velkého úspěchu nového modelu i600, který se v USA prodává pod obchodní značkou BlackJack. Ten je pak podle Gartneru v očích mnoha uživatelů jakousi levnější alternativou přístrojů BlackBerry.

Palm se zabývá přednostně produkcí zařízení s telefonním modulem, což dokládá třeba model Treo 680 nebo Treo 750v s Windows Mobile. Přes veškeré úsilí a relativní letošní úspěch v podobě 297 000 prodaných kusů se Palm v první pětce nejúspěšnějších prodejců neudržel a spadl na sedmou příčku.

Počet prodaných kapesních počítačů s Windows Mobile se za první čtvrtletí přehoupl přes 3 miliony. Největším konkurentem je potom společnost RIM s více než 900 tisíci kusy. Následují výše uvedení Samsung, Sharp a Nokia.

Definice PDA a Smartphonu podle společnosti Gartner:

Gartner Dataquest definuje PDA jako zařízení s hmotností méně než jedna libra (454 gramů), zaměřené především na data. K pohodlnému ovládání si pak nevystačíte s jednou rukou. PDA často nabízejí i telefonní modul, primárně jsou však zaměřena na data. Jako příklad uvádějí RIM BlackBerry 8707v, HP iPAQ 69xx, Motorolu Q a další. Přesně opačně lze charakterizovat smartphony. Ty mají blíže běžným telefonům a důležitější úlohu zde hrají právě hlasové služby, zatímco data se přesouvají na druhou kolej. Smartphony jsou určeny k ovládání jednou rukou, které může nabídnout, podle Gartneru, třeba Palm 750v, RIM BlackBerry Pearl či Sony Ericsson P990i.

Pokud po přečtení této definice jen nevěřícně kroutíte hlavou, pak rozhodně nejste sami. Je skutečně s podivem, proč je řada iPAQ 69xx označena jako PDA a naproti tomu je Palm Treo 750v zařazen mezi smartphony. Microsoft naopak tyto dvě platformy charakterizuje následovně:

Smartphone (WM Standard) – zaměřeno na hlasové služby s výbornou podporou datových standardů.

PPC Phone Edition (WM Professional) – zaměřeno na data, ovšem s výbornou podporou hlasových služeb.