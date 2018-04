O akcie Telecomu je velký zájem

Poptávka po akciích Českého Telecomu z 27procentního podílu konsorcia TelSource převýšila nabídku. Na dotaz ČTK to dnes sdělil mluvčí TelSource Joe Cook. "Mohu potvrdit, že poptávka převýšila nabídku. Zažili jsme velmi silné ráno," řekl s tím, že přijímání nabídek investorů dosud neskončilo. Předpokládanou dobu ukončení úpisu však neuvedl.

Podle dobře informovaného zdroje nelze s jistotou říci, že upisování skončí dnes, i když je to pravděpodobné. Analytik Tomáš Gatěk z Atlantik FT však uvedl, že sbírání nabídek skončí dnes v 17:30. Cena by měla být oznámena v pátek a podle odhadů analytiků by se měla pohybovat mezi 240 a 250 Kč. Poté TelSource akcie prodá těm investorům, jejichž nabídky byly stejné nebo vyšší.

Prodej akcií zajišťují společnosti Morgan Stanley, CSFB a Patria Finance. Podle dalšího zdroje získají většinu z podílu zahraniční investoři, protože tuzemská Patria Finance upisuje jen kolem dvou procent z balíku akcií.

V úterý rozhodlo představenstvo českého Telecomu, že umožní nákup svých akcií také americkým investorům prostřednictvím globálních depozitních certifikátů (GDR), jež v zahraničí zastupují akcie. To mělo pomoci TelSource oslovit s nabídkou prodeje akcií více investorů.

Hodnota podílu se podle ceny burze pohybuje kolem 22 miliard Kč. Majoritním vlastníkem Telecomu je s 51 procenty stát, který chce svůj podíl prodat do konce roku 2005. O harmonogramu a způsobu prodeje vláda dosud nerozhodla.

Akcie Telecomu dnes dopoledne posílily o 0,8 procenta a kolem 11:00 se prodávaly za 254 Kč.

TelSource tvořené firmami KPN a Swisscom získalo podíl v Telecomu v roce 1995 za 1,32 miliardy dolarů a dalších 131 milionů USD ve formě vložených služeb. Konsorcium mělo ve firmě statut strategického partnera, který měl významný vliv na provozní činnost firmy a v budoucnu měl ovládnout většinu Telecomu. Od roku 2001 působilo jako běžný menšinový akcionář, který však jednal ve shodě s FNM.