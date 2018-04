O 51% podílu v Českých radiokomunikacích se hlásí deset zájemců

15. 11. 2000 PRAHA 13:45 (ČIA) - O privatizaci 51% státního podílu v Českých radiokomunikacích se uchází deset zájemců. "Předběžné nabídky mohou potenciální investoři předložit privatizačnímu poradci do 4. prosince letošního roku," sdělila dnes ČIA mluvčí Fondu národního majetku (FNM) Jana Víšková.

Na základě atraktivity předběžných nabídek vybere meziresortní vyhodnocovací komise ve spolupráci s privatizačním poradcem ABN Amro Rothschild užší okruh uchazečů. Vybraní investoři by měli předložit své finální závazné nabídky v průběhu ledna příštího roku.

Největšími akcionáři Českých radiokomunikací jsou Fond národního majetku (51,2 %), Tele Danmark A/S (20,7 %) a Bank of New York International Nominees (18,6 %). České radiokomunikace mají významné podíly v dceřiných společnostech RadioMobil (51 %, od příštího roku 39,23 %), Contactel (50 %), Softlink (100 %), Datalink (100 %) a Radiokontakt Operator (37,75 %).