NX70V vs. NR70V – souboj generací

Když přišel NR70V na trh, rozdělila se Palm komunita na dva tábory. Jeden neuznával nový typ jako klasické PDA, ale spíše jako malý notebook, a ti druzí si ho nesmírně oblíbili a stali se z nich fandové tohoto stylu. Nejprve jsem novému trendu odolával, ale kdyź se mi na delší dobu naskytla možnost NR70V vlastnit, zcela jsem tomuto “rozevíracímu stylu” podlehl také. :-)

Nejenomže máte zabudovanou klávesnici, ale můžete si displej natočit, jak potřebujete. Já ve většině případů používám Clié jako malý notebook, kde je displej rozevřen ne až do krajní polohy, ale na úhel asi 110 stupňů. Můžete tak psát na klávesnici, displej ovládat a bezvadně číst. Myslím si, že i pro tuto vlastnost si ho spousta lidí oblíbila. Ale teď už srovnání těchto dvou generací PDA…





Nebu

du psát klasickou recenzi, protože těch už tu bylo dost:

Vzhled, a hardwarové záleži

tosti

Oproti svému předchůdci řadě NR má NX70V matně hrubší povrch, který mi nejprve vůbec nesedl, protože jsem zvyklý na leštěné a lesklé povrchy. Potom jsem si uvědomil, že PDA s tímto povrchem se lépe drží v ruce a nevyklouzne z ní. Také nehrozí rychlé ošoupání vlastního těla a barvy. Má to zase ale nevýhodu v tom, že povrch se snáze ušpiní a umaže od nečistot.



Největší změnou na první pohled je však přidání slotu pro bezdrátovou kartu WL100, která se zapojuje do konektoru rozhraní CF (bohužel je hardwarově ošetřeno, aby do tohoto jednoúčelového slotu nebylo možno vložit běžnou CF kartu). Na tomto dalším slotu je záslepka s divně umístěným výřezem, do kterého vložíte prst a nehtem ji vytáhnete. Škoda, že do této záslepky nemohlo být integrováno např. pouzdro na MemoryStick kartu. Slot na

a

zadní straně kromě negativního zvětšení tloušťky má ještě jednu pozitivní vlastnost, a tou je větśí fyzická stabilita PDA na stole, pokud máte displej úplně rozevřen. Rozmístění hlavních ovládacích prvků je stejné, pouze zapínací tlačítko Power je mírně hranatější. Vedle jsou umístěné kontrolky signalizující nahrávání jak zvukových, tak video sekvencí. CCD čip vestavěné otočné kamery má tvar obdélníku oproti kružnici v řadě NR. Bohužel vinou zadní

n

ího slotu se hůře otáčí otočným prstencem, na kterém je vlastní kamera umístěna. Zvětšila se velikost snímaných snímků: z původních 320 x 240 u řady NR nabízí nové Clié NX70V rozlišení 640 x 480 bodů. Není to žádná převratná kvalita a na kvalitní digi

t

ální fotoaparát to nemá. Tuto hranici by měl pokořit Clié NZ90, který se plánuje vyrábět.



Displej je - jak jinak - reflexní s rozlišením 320 x 480 bodů a barevnou hloubkou 65 536 barev. NX-ko má ještě o trochu lepší displej než NR70V. Jednak rozsah nastavení podsvícení je mnohem širší, tj. na minimum displej svítí méně (takže v noci tolik nevypaluje oči) a na maximu je zase jasnější než jeho starší bratříček. Pokud u NR70V nastavím jas na minimum, odpovídá to u

N

X70V cca. 1/3 jezdce. Když srovnám věrnost barev, tak NX70V má barvy v trochu lepším podání, jsou jasnější a brilantnější. Možná mají větší barevnou saturaci a fotky pak nejsou dostatečně věrné, ale barvy jsou opravdu oku lahodící.





Software, operační systém a uživatelské prostředí

NX70V je vybaven operačním systémem nové generace - PalmOS 5. Jak moc je převratný či nikoliv, to se již drahnou dobu snaží posoudit široká veřejnost. Bohužel i já musím konstatovat, že nic převratného nepřináší! Jeho hlavním cílem bylo aplikování na jinou procesorovou techniku a celkový hardware základní desky. Spousta aplikací vůbec nedokáže pořádně využít rychlého procesoru (200Mhz ARM) a běží v emulaci starého Motorola DragonBall procesoru. Některé aplikace už dokážou využít ARM apletů a pak je jejich rychlost dost překvapující. :-) Jde např. o načítání JPEG obrázků, zpracování velkého objemu dat atp.



Virtuální Graffiti druhé generace - tak by se dala nazvat ploška, která se již plně automaticky schovává a ukazuje vždy v aplikacích, které využívají nebo nevyužívají plného rozlišení displeje. Vestavěné aplikace využívají hires+ a je to jedině dobře. Udivuje mne pouze to, že se celý displej používá dost “divně”. Když vyvolám nějakou akci,

k

terá vyžaduje otevření okna s potvrzovací hláškou, tak se toto okno objeví těsně nad virtuální plochou, která je schovaná, což vypadá dost divně :-). Tato pouze kosmetická záležitost ale nemá naštěstní na nic vliv...

Spodní lišta dostala nový vzhled: ikona MemoryStick kar

ty je buď aktivní modrá nebo šedá a přeškrtlá. Po kliknutí na ní se vám zobrazí informace o vložené kartě (kapacita, volné místo a přehledný bar graf). Přibyla ikona reproduktoru, kliknutím se zobrazí okno s nastavením všech hlasitostí jak

Audio (MP3, hlasový záznamník), tak zvuky systému, Alarmů a Her. Je zde také check box pro úplné ztišení zvuků (mute) – poté se reproduktorek na liště oranžově přeškrtne. Ikona pro schovávání Graffiti plochy se přemístila vpravo vedle hodin. V levé části

jsou známé ikony pro Home, Menu, Find

a nové pro změnu vzhledu vlastní Graffiti plochy s názvem Silk Plug-In. Pokud máte Graffiti plochu schovánu, tak je možné vyvolat příkazovou řádku tažením stylusu od spodní lišty šikmo vzhůru, jako kdyby byla Graffiti plocha aktivní. Na psaní kdekoliv na displeji je dobré použít aplikaci třetích stran, např. Graffiti anywhere.

Ovládání v nových aplikacích podporujících multimédia (jako jsou ClieViewer, ClieCamera, MovieRec, MoviePlay atp.) jsou zcela přepracována a nemají tvar normálních tlačítek, ale piktogramů. Clié font je stále stejný, tj. s tloušťkou 1 (slovy jeden) pixel, takže čitelnost pro jedince se slabším zrakem je stále špatná. PalmOS 5 font mi přijde mnohem lepší pro čtení, přehlednost a méně namáhá očï (sám ho pomocí Font Hacku používám na NR70V).





Drobnosti a opět drobnosti…

Stylus na konci šachty zacvakne, čímž je dosažena lepší ochrana proti vypadnutí. Stylus je však stejné "šťouchátko do uší" jako u řady NR, takže doporučuji zakoupit kovový InnoPocket stylus.

stylus.

Nahrávání zvuku je v enormně dobré kvalitě, což se dá připsat na vrub dobré citlivosti mikrofonu a použitým filtrům, které odstraní šum. Procesor a jeho rychlost je úchvatná, nejenom při bootování, které je otázku vteřiny, ale i počítání tabulek, dekomprese JPEG obrázků atp. Paměť jenom 11 MB! Clié je sice osazeno 16 MB paměti RAM, použitelná je však pouze část o velikosti 11 MB, 4 MB zabírají vnitřní nainstalované aplikace, které nelze normálním způsobem vymazat. A další 1 MB paměti je určen jako společná uzamčená dynamická paměť pro běžící aplikace! Zpráva od firmy Sony zní jasně: “Please buy a Memory Stick” (Prosím, kupte si Memory Stick kartu).

Mnohem lepší výpočet kapacity akumulátoru (např. 97

%

). U starších Palmů mi dáte jistě za pravdu, že kapacita stále ukazovala 100 procent a najednou z ničeho nic tam bylo 75 procent, to by se vám u nového NX70V stát nemělo. Proporcionální výpočet kapacity se ukáže vždy, když ťuknete na horní hraně na ikonu baterie.









Závěr:

Hodnocení Clié NX70V je kladné, zařízení dělá čest svému výrobci a má nový PalmOS 5. Pro ty, kdož však mají NR sérii, se nevyplatí si ho pořizovat! Multimediální schopnosti jsou pěkné, ale nejsou vyváženy životností baterie. Budeme se muset spokojit s tím, že pokud budeme využívat veškeré multimediální funkce (fotografování, přehrávání videa, nahrávání zvuků a jejich přehrávání) bude se výdrží toto PDA rovnat PocketPC strojům. Negativní je i fakt, že využitelná paměť stroje je pouhých 11 MB paměti RAM. Uvědomme si také, že pokud naprogramujeme čistě PalmOS 5 aplikaci pro ARM procesor, bude značně větší, než kdyby byla naprogramována pro DragonBall. Nebylo by jistě na škodu, pokud by se na trhu objevilo Clié s 32 MB RAM - to by pak byla značně lepší bilance!