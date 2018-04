nVoy Communicator aneb PoGo se vrátilo! (první informace)

Mobilní zařízení PoGo bylo představeno již více než před rokem a od počátku tohoto roku se i prodává. Tato malá tenká placka (Mobil.cz informoval) byla více než mobilním telefonem originálním kapesním počítačem s možností datové komunikace prostřednictvím mobilních sítí. A protože vývoj jde kupředu mílovými kroky, dočkalo se i PoGo nové verze.

Tato horká novinka se jmenuje nVoy Communicator a ve srovnání se svým předchůdcem dostala do vínku daleko střízlivější vzhled. Zatímco původní PoGo mělo v každém rohu poměrně mohutný výstupek, což při pravidelném používání poněkud překáželo, nVoy má již rohy krásně zaoblené. Díky tomu krásně padne nejen do ruky, ale také do kapsy. Velikost komunikátoru nVoy je totiž 85 x 100 x 16 milimetrů.

Se slušnou výbavou

Kvalitní barevný aktivní TFT displej s antireflexní vrstvou je dotykový, dokáže zobrazit až šedesát pět tisíc barevných odstínů při rozlišení 320 x 240 obrazových bodů. Vestavěný digitální fotoaparát dokáže snímat snímky ve stejném rozlišení a lze použít také pro záznam krátkých video sekvencí.

nvoy bude k dispozici ve dvou verzích - jedna z nich bude určena především pro americký trh (CDMA) a druhá pro Evropu a Čínu (GSM). Pro rychlý přenos dat je v případě GSM verze nabízena podpora paketového přenosu dat GPRS v konfiguraci 4+2 timesloty. O komunikaci s okolním světem se bude starat buďto drátové USB propojení, nebo modernější bezdrátový infračervený port i Bluetooth čip. USB kabel je společně s instalačním cédéčkem součástí prodejního balení.

Vlastní operační systém je vystavěn na platformě J2ME, a proto jej lze snadno rozšířit o další aplikace v případě, že vám nebudou vyhovovat možnosti nabízené aplikacemi vestavěnými. Mezi ty patří e-mailový klient s plnou podporou příloh v nejrůznějších formátech, editor a správce SMS i MMS, systém pro přímou komunikaci ICQ, fotoalbum, webový prohlížeč, kalendář, úkolovník, upomínkovník, poznámkovník, hudební přehrávač (MP3, MIDI, AMR) a hry. Uživatelské rozhraní může být snadno měněno prostřednictvím stáhnutelných skinů.

Vyzváněcí melodií může být buď song ve formátu Midi (podporována je až třicetidvouhlasá polyfonie) nebo v datově náročnějším formátu MP3. Uživatel má k dispozici šestnáct megabajtů operační paměti, kterou lze snadno rozšířit prostřednictvím MMC / SD paměťových karet.

Možná bude i u nás

Samotná společnost PoGo zvažuje ve svých plánech také prodej v České republice; podle informací Mobil.cz se připravují jednání s jedním z českých mobilních operátorů o zařazení komunikátoru nVoy do jeho nabídky. Cena za nedotovaný přístroj by neměla přesáhnout patnáct tisíc korun, s dotací by neměl být problém dostat se s cenou pod hranici deseti tisícovek. Půjde-li vše dobře, můžeme se na nVoy těšit již počátkem příštího roku.