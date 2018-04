NVIDIA žene Samsung a Qualcomm před soud. Porušují prý její patenty

NVIDIA coby obří výrobce komponent, kterými kromě notebooků a stolních počítačů zásobuje i výrobce smartphonů a tabletů, deklaruje, že jde o vůbec první podanou patentovou stížnost v celé 21leté historii společnosti.

Firma se pro údajné porušování části svého patentového portfolia obrátila na americkou Komisi pro mezinárodní obchod (ITC), stížnost bude řešit také Okresní soud v Delawaru, u kterého se společnost domáhá peněžní náhrady škody za zneužívání svého duševního vlastnictví.

NVIDIA ve stížnosti operuje tím, že Samsung namísto vývoje vlastního řešení grafické jednotky u mobilních čipsetů jednoduše nakupuje a používá čipsety, které využívají dotčené patenty.

Stížnosti samotné podle šéfa administrativy značky NVIDIA Davida Shannona předcházela snaha dosáhnout dohody přímo s představiteli Samsungu. Z Koreje ale opakovaně slyšeli, že problém je na straně dodavatelů čipsetů, které mají patenty porušovat.

Na černé listině je dvanáct samsungů

NVIDIA proto prostřednictvím úřadu a soudu žádá pozastavení prodeje dvanácti zařízení od Samsungu na území Spojených států. Konkrétně jde o tablety a phablety Galaxy Note, Note Pro, Note 3, Tab S, Tab Pro, Tab 2 a chytré telefony Galaxy S III, S4, S5. Trochu překvapivě je na "černé listině" také model Infuse 4G (mírně vylepšená verze Galaxy S II) a zhruba stejně starý a navíc low-endový I110 Illusion.

Čipsety uvedených zařízení používají grafické jednotky Adreno od Qualcommu, Mali (ARM) nebo PowerVR architekturu od společnosti Imagination. ARM ani Imagination přitom v soudním sporu nejsou vedeny jako žalované.

Mezi patenty, které mají čipy Qualcommu využívat bez odvádění odpovídajících licenčních poplatků, NVIDIA vyjmenovává celý koncept GPU, který v jediném čipu obsahuje vše potřebné pro zpracování grafiky nebo programovatelné stínování, které dovoluje i méně zdatným programátorům tvorbu složité grafiky. V seznamu nechybí multivláknový paralelní processing pro efektivní souběžné zpracovávání podprocesů.

Podle serveru PC World mluvčí Samsungu Lauren Restucciová odmítla tento spor komentovat a k problému se nevyjádřilo ani tiskové oddělení společnosti Qualcomm.

Hardware od Qualcomm nemá jen Samsung. Ale téměř všichni

Pro Qualcomm přitom může celý spor mít velmi nepříjemné konsekvence. Čipové sady Qualcomm Snapdragon s grafickou jednotkou Adreno, která podle žalovatele staví na jejich patentech, se totiž montují do obrovské spousty smartphonů a tabletů různých značek. Na mnohých z nich byste tedy logo Samsungu hledali opravdu marně.

Jelikož NVIDIA v soudním sporu žádá o náhradu škody právě jen Samsung a Qualcomm, je možné, že se s ostatními výrobci, které stejný hardware používají, již v tichosti dohodla na nějaké finanční kompenzaci a byly stanoveny i licenční poplatky za budoucí využívání patentového portfolia, jak to u podobných sporů obvykle bývá.

Představa, že by NVIDIA vlastně všechny další výrobce vědomě šetřila, je totiž příliš naivní. A to navzdory tomu, že Samsung stále s velkým náskokem je největším výrobcem smartphonů vůbec a pro NVIDII by tak v případě úspěchu u soudu mohla finanční náhrada z Koreje znamenat nemalý přísun prostředků do firemní kasy. Naproti tomu u menších výrobců by to tak slavné nebylo.