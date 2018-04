Supervýkonná Nvidia Tegra 4 chce změnit hraní her nejen na smartphonech

Tisková konference společnosti Nvidia ve velkolepém prostředí klubu Rain v kasinu Palm's byla trochu rozvleklá, nikoli však nudná. Šéf společnosti se zde pochlubil s celou řadou novinek, z nichž většina ve svém důsledku bude mít dopad i na dění v mobilním světě.

Z hlediska smartphonů a tabletů byla nejdůležitější novinkou večera očekávaná čipová sada Tegra 4. Ta navazuje na dosavadní Tegru 3, nabízí však podstatně vyšší výkon a nové funkce. To vše díky nové grafické kartě s celkem 72 jádry, čtyřjádrovému procesoru postavenému na nové architektuře ARM Cortex-A15 a speciálnímu programovatelnému bezdrátovému modulu, který zvládá třeba LTE a jehož parametry lze měnit čistě za pomoci softwaru.

Nvidia se chlubí například tím, že nová čipová sada je při načítání webových stránek téměř dvakrát výkonnější než dnes nejvýkonnější čipset Exynos v tabletu Google Nexus 10 od Samsungu. To je však pouze špička ledovce celkového výkonu. Jednou ze zcela jasných ukázek hrubých schopností čipsetu je funkce HDR v reálném čase.

Tu budou moci uživatelé využít při fotografování i natáčení videa nebo již při samotném náhledu snímané scény. Čipset je díky svému výkonu a řídící logice schopen opravdu v reálném čase řešit dynamický kontrast celé snímané scény, a prosvětlit tak stíny a zmírnit přepaly na snímcích nebo ve videu. Funkce je prý navíc jen jakýmsi začátkem nové éry digitálního zpracování obrazu.

Výkon Tegry 4 demonstrovali představitelé Nvidie také na hraní her. To už však i na vlastním hardwaru. Nvidia se totiž poprvé pustila do vytvoření koncového mobilního zařízení, které bude primárně sloužit k hraní her kdekoli na cestách.

Konzoli nazvanou Shield pohání právě čipset Tegra 4, operačním systémem je Android, zřejmě v aktuální verzi Jelly Bean. Shield má pětipalcový HD displej, který se vyklápí podobně jako u notebooku. Tvarování konzole je vymyšleno tak, aby co nejlépe padla do ruky a ovládací prvky jsou uzpůsobeny ke hraní opravdu náročných titulů. A s těmi si Shield poradí opravdu hladce.

Jenže Shield nebude určen jenom pro hraní her dostupných v Android Marketu nebo v Tegra Zone. Tato konzole se totiž může stát jakýmsi multimediálním centrem pro celou domácnost. Díky sadě standardních konektorů, včetně klasického HDMI, není problém konzoli propojit třeba s velkou televizí. Hračka v podstatě ještě kapesních rozměrů (byť už to chce pořádnou kapsu) má tolik síly, že jí nečiní problém například přehrávat na televizi video v rozlišení 4K, tedy se čtyřnásobkem pixelů oproti současnému Full HD (1080p).

Díky dalším novinkám, které dnes Nvidia představila, se pak Shield bude schopen propojit i s domácím počítačem a na displeji konzole nebo televize budou uživatelé moci hrát klasické PC tituly. Shield v tu chvíli bude sloužit vlastně pouze jako ovladač a jakýsi prostředník: PC obstará celou náročnou operaci běhu hry a tvorby grafiky a Shield zařídí, aby obraz putoval do televize. To vše pochopitelně bezdrátově.

Podobným způsobem půjde hrát hry i přímo z cloudu. Myšlenka to není nikterak nová a revoluční, nicméně Nvidia je jednou z prvních firem, která má k dispozici kompletní sadu nástrojů a prostředků k tomu, aby hraní kdykoli a kdekoli přes internet, s počítači, tablety nebo smartphony jako pouhými zobrazovacími terminály a ovladači, prosadila.

Ačkoli se tak nová a výkonnější sada Tegra 4 možná na první pohled nezdá být nijak převratnou novinkou, v kombinaci s dalšími technologiemi a službami Nvidie ukazuje, čeho všeho budou špičková zařízení v našich rukou zanedlouho schopna.

Bohužel úplně přesně nevíme, za jak dlouho to bude. Na tiskové konferenci totiž nepadla žádná konkrétní data uvedení představených produktů na trh. Doufejme, že na sebe moc dlouho čekat nenechají.