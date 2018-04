Vyzkoušeli jsme technické zázraky Nvidia: Phoenix, Chimaera i Shield

S úhlavním rivalem Qualcommem sice Nvidia zatím stále prohrává souboj o zákazníky, technicky však firma jde kupředu obrovským tempem. Zdá se, že je jen otázkou času, kdy současnou výraznou dominantní pozicí Qualcommu výrazně otřese.

Pomoci jí k tomu mají už letošní novinky: čipset Nvidia Tegra 4 a na něm založená revoluční herní konzole Shield, nebo úsporný procesor Tegra 4i s nebývale malými rozměry. Tato technická řešení jsme vyzkoušeli a jsme z nich přímo nadšeni. Podle představitelů firmy je to však vlastně jen začátek.

Phoenix ukazuje budoucnost smartphonů

Shield je ukázkou toho, kam až to může mobilní technika dotáhnout. Nvidia však také myslí na běžnější případy, a tak připravila nový čipset Tegra 4i, který jsme vám již podrobně představili. Na veletrhu v Barceloně jsme však mohli obdivovat jeho schopnosti a krátce se podívat, jak vypadá představa Nvidie o dostupném smartphonu nedaleké budoucnosti.

Nejdříve čip samotný: jeho velikost je asi taková, jako u klasické microSD karty. V překladu to znamená, že je opravdu miniaturní a tváří tvář tomuto kousku křemíku si teprve uvědomujeme, jak jsou dnešní smartphony pokročilé. Tegra 4i je čip s největším poměrem výkonu k ploše. Na základní desce smartphonu zabere naprosté minimum místa a mnoho dalšího tu už zapotřebí není. Tegra 4i v sobě integruje čtyřjádrový procesor, šedesátijádrovou grafiku a procesor pro řízení bezdrátové konektivity včetně LTE.

Přitom Tegra 4i nemá být určena pro nedostupné drahé kousky. Naopak, má to být čipset pro smartphony střední třídy počátku příštího roku, které budou mít běžně HD a možná i Full HD displeje.

Aby si výrobci s novým čipsetem věděli rady, připravila Nvidia referenční zařízení Phoenix. To má ukázat, jak by měl ideálně vypadat smartphone se 4i po hardwarové stránce.

Nvidia totiž nechce potenciál svého čipu zabít nekvalitními displeji, paměťmi a dalšími komponenty. Přiznává však, že je jen na výrobcích, co si z jejího referenčního přístroje vezmou. Určitě to nebude design, který je jenom účelový a jednoduché kryty z plastů jsou tu prostě proto, aby držely pohromadě hardware. Jestli však budou příští rok touto dobou vypadat podobně smartphony s cenovkou třeba okolo osmi tisíc korun, máme se opravdu nač těšit.

Zástupci Nvidie nám předváděli některé funkce nového čipsetu, třeba úspornost. Způsobů šetření energií je tu rovnou několik, systém je například schopen monitorovat jas jednotlivých obrazových bodů na displeji a upravovat jej podle aktuálních potřeb vzhledem k aktuálně zobrazovaným barvám. Dá se tak ušetřit až 40 procent energie, což bude u obřích Full HD displejů hodně důležité. Nvidia také předvedla, jak nízkou spotřebu má její systém v pohotovostním stavu, třeba při přehrávání hudby. Příkon pouhých 80 mW je opět rekordně nízký.

I při přehrávání Full HD videa je celý smartphone stále poháněn jen pátým úsporným jádrem procesoru a čtyři výkonná se stále flákají. To jen dokazuje, čeho je čipset schopen.

Jednou z nejvíce názorných ukázek schopností platformy je však funkce HDR v reálném čase. Tu Tegra 4i zdědila po silnější sestře Tegra 4 a tato funkce je součástí balíčku schopností, které Nvidia nazývá Chimaera.

HDR funguje i při nahrávání videa a v podstatě znamená, že čipset na každý snímek zpracovává snímků několik a skládá z nich v reálném čase obraz s vysokým dynamickým rozsahem. Funguje to opravdu skvěle a výsledek aplikace HDR uživatel neustále vidí na obrazovce. Již při komponování snímku tak vidí, jak vlastně bude výsledek vypadat, což doposud u HDR neplatilo. Funkci se nám podařilo dokonce velmi věrně zachytit na doprovodné fotografii.

Další součástí sady Chimaera je třeba schopnost sledovat zaostřený objekt, a průběžně na něj přeostřovat, což se hodí jak v případě pohybujících se objektů, tak třeba v případě, že uživatel natáčí video a pohybuje se on, nebo když mění kompozici scény fotografie.

Shield je hraní jako z jiného světa

Herní konzole Shield byla představena už v lednu v Las Vegas, teprve v Barceloně jsme si však mohli tuto novinku poprvé vyzkoušet na vlastní kůži. A musíme uznat, že je opravdu působivá. Předem je nutné říci, že toto androidí zařízení rozhodně nebude náhradou tabletu nebo smartphonu. A třeba se snahou v podobě Sony Xperia Play nemá nic společného.

Shield je čistě herní konzole, která se snaží využít výhod operačního systému Android a která občas zvládne něco navíc.

Shield je tak primárně zaměřen na hráče, kteří touží po výkonné přenosné herní konzoli a nehledají jen kompromisní zařízení. Jeho výkon umožňuje na Android přinést hry dosud nevídaných grafických kvalit. K tomu je Shield ještě o mnoho univerzálnější než domácí herní konzole a to díky čistému Androidu Jelly Bean. Video z hraní s novou konzolí najdete na Bonuswebu.

Ke hraní poslouží hned několika způsoby. Za prvé může sloužit jako zcela samostatné zařízení, do kterého si uživatel nainstaluje hry z Play Storu nebo z Tegra Zone. Pak uživatel ke hraní využije pětipalcový displej s rozlišením 720p. To je sice méně, než mají dnešní úplně nejšpičkovější smartphony, ale kvality displeje jsou pro hraní více než dostatečné. Barevné podání je téměř dokonalé a rozlišení je dostatečné. Navíc při hraní dynamických her jednotlivé pixely hráč určitě tolik řešit nebude.

Důležitější je, že Shield skvěle padne do ruky a je navržený tak, aby ovládání her bylo intuitivní a snadné. Konzole je ještě vybavena dvojicí reproduktorů, které produkují na mobilní zařízení nezvykle kvalitní zvuk. Jako nezkušení hráči jsme trochu zápolili s ovládáním her, příznivým poznatkem však je, že citlivost hlavních směrových ovladačů se dá detailně nastavit tak, aby vyhovovala jak začátečníkům, tak ostříleným borcům s bleskovými a milimetrově přesnými reakcemi.

Širší možnosti přinese Shield po připojení do domácí sítě ve spojení s televizorem nebo domácím PC. V podstatě tu jsou dvě cesty. Přenosné herní monstrum lze spojit s televizorem (bezdrátově nebo přes HDMI) a televizor jednoduše použít jako velký displej. Pro Nvidii je to však jen taková nuda, a tak připravila i další módy. Část dění se tak může odehrávat na displeji konzole a jiná část na obrazovce televize. Je to důkaz toho, že Tegra 4 s integrovanou 72jádrovou grafikou má nejen dostatek výkonu, ale také dva nezávislé výstupy.

Ve hrách mohou programátoři tuto schopnost využít různě. Třeba v Real Boxingu může hráč soupeře mlátit na displeji konzole, ostatní pak mohou sledovat souboj z pohledu diváků na televizi. U závodních her může být na displeji Shieldu třeba přístrojová deska s ovladači a na televizi se může odehrávat akce. V dvoudisplejovém módu půjde hrát i ve více hráčích. Jeden hráč bude hrát přímo na Shieldu, druhý svou hru uvidí na televizoru a k ovládání použije s Shieldem propojený ovladač.

Další možností je hrát hry streamované z domácího PC. Tady slouží konzole jen jako prostředník mezi PC a svým displejem nebo televizorem, stává se z ní vlastně jen ovladač. Na PC si pak uživatel spustí hru a nechá ji běžet na pozadí. Počítač se postará o veškeré výpočty a do Shieldu bezdrátově pošle pouze obraz a přijímá od něj pokyny od uživatele.

Díky těmto řešením se navíc dá u Shieldu do budoucna počítat i s opravdu rozsáhlými možnostmi síťového hraní s kýmkoliv téměř odkudkoliv.

Snadné ovládání, spousta již dostupných her pro Android a spousta nečekaných možností v kombinaci s ohromným výkonem dělají z Shieldu zařízení, po kterém je těžké netoužit. Už se nemůžeme dočkat, až si jej budeme moci doopravdy vyzkoušet v pohodlí vlastního obýváku.

Vlastně jenom začátek

Zástupci Nvidie jsou na své produkty patřičně hrdí a už se těší, až se dostanou do prodeje. V případě konzole Shield by to mělo být již brzy, zhruba v průběhu března by se mělo konat její finální představení v USA, během kterého firma oznámí dostupnost a cenu. Bohužel už teď víme, že prodej odstartuje nejprve v USA a teprve se zpožděním budou následovat další trhy.

Na druhou stranu víme, že Shield je jenom jakýmsi začátkem. Nvidia prý chystá více vlastních zařízení a možná i variant samotného Shieldu by mohlo v budoucnu být více. Také se zřejmě dočkáme i přístrojů jiných tříd. Kdo ví, třeba přijdou na řadu i vlastní tablety a smartphony. Nvidia prý momentálně do vlastní techniky hodně investuje a její výhodou je, že k těmto investicím má k dispozici velké množství vlastních prostředků.

V laboratořích Nvidie jsou prý tak stále častěji k vidění lidé, kteří donedávna pomáhali táhnout kupředu vývoj třeba v Applu nebo u Samsungu. Jsme tedy opravdu zvědaví, s čím Nvidia v blízké nebo vzdálenější budoucnosti přijde.