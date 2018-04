Nvidia má nejvýkonnější tablet světa. Je levný a bude i v Česku

S novým zařízením Shield Tablet dokazuje Nvidia to, že tak trochu mění své zaměření. Firma před časem oznámila, že se bude soustředit pouze na trh špičkových zařízení a tím Shield Tablet rozhodně je. Po Xiaomi MiPad je to druhý představený přístroj s čipsetem Nvidia Tegra K1 – v současnosti nejpokročilejším a nejvýkonnějším mobilním čipem. Na rozdíl od čínského tabletu bude Shield Tablet oficiálně dostupný i na českém trhu – od začátku září za cenu 7 999 korun.

Maximální výkon

Cena je vzhledem k výkonu tabletu opravdu lákavá. Použitý čip Tegra K1 uchvacuje především grafikou Mobile Kepler se 192 jádry. Díky podpoře moderních technologií zvládá čipset vykreslovat na mobilních zařízeních grafiku v téměř konzolové kvalitě. A Shield Tablet toho bude hojně využívat. V představách Nvidie je to totiž především herní tablet. Samostatnou androidí herní konzoli Nvidia Shield však tablet nenahrazuje – je spíše jiným druhem herního zařízení.

Shield je totiž přenosná konzole s displejem 5 palců, Shield Tablet je tenké zařízení s osmipalcovým Full HD displejem. Tablet Xiaomi má tedy rozlišení vyšší, dokazuje to, že přístroj od Nvidie podřizuje vše co nejvyššímu komfortu hraní her. Vysoké rozlišení by totiž při hraní her i přes výkonnou grafiku zbytečně komplikovalo její vykreslování.

Výbava tabletu je kompletní – jsou tu dva pětimegapixelové fotoaparáty, rychlé wi-fi s anténami 2x2 MiMo, vnitřní paměť má kapacitu 16 GB a je tu slot na karty mícroSD s kapacitou až 128 GB. Existovat bude i verze s podporou LTE (a 32 GB paměti), s jejím prodejem se však u nás nepočítá. V USA bude toto provedení stát 399 dolarů, wi-fi varianta tam vyjde na 299 dolarů.

Příslušenství od počátku

Společně s tabletem představila Nvidia i příslušenství – především gamepad Shield controller, pomocí kterého bude možné hry na tabletu snadno ovládat. Ovladač má propracovaný ergonomický tvar, zabudovanou baterii s výdrží asi 40 hodin hraní a podporou wi-fi direct připojení k tabletu.

Díky tomuto propojení využívanému namísto Bluetooth se snižuje latence při hraní her, reakce na pokyny jsou tak prakticky okamžité. Ovladač bude v prodeji zvlášť za cenu asi 1 450 korun (v USA 59 dolarů).

Ovladač má krom běžných tlačítek ve své střední části i touchpad, který lze použít pro emulaci myši nebo dotykového ovládání tabletu. Nechybí konektor jack na sluchátka a mikrofon. K tabletu bude k dispozici ještě kryt Shield Cover, který může sloužit i jako stojánek, ten bude stát méně než 1 000 korun (v USA 39 dolarů).

Hraní na prvním místě

Shield Tablet můžete používat jako běžný tablet a vzhledem k jeho atraktivní ceně tak budou mnozí uživatelé určitě činit. V takovém případě však zůstane jeho potenciál poměrně nevyužit. Výkonná grafika i softwarové funkce jej doslova předurčují ke hraní her. Pro to bude existovat několik cest.

Tou nejsnazší je samozřejmě nákup některého z titulů v Google Play – pro Shield Tablet budou dostupné stejné tituly jako pro konzoli Shield, navíc přibudou nové, graficky ještě náročnější. Krom hraní přímo na displeji tabletu lze obraz z něj přenášet do televize – buď prostřednictvím wi-fi nebo pomocí HDMI. V tabletu bude zdarma předinstalována hra Trine 2, která ukáže jeho schopnosti.

Stejně jako herní konzole Shield umí i Shield Tablet streamovat hry z domácího počítače – vyžaduje k tomu PC s grafikou GeForce GTX 6xx či výkonnější. V USA funguje v betaverzi i služba Nvidia Grid, pomocí které lze hrát vybrané tituly rovnou z cloudu, aniž byste je měli na svém PC. Tato služba bude v Evropě dostupná v budoucnu.

Další specialitou je funkce Nvidia ShadowPlay – díky hardwarovému enkodéru umí tablet posílat obraz z displeje prakticky kamkoli. Momentálně půjde streamovat obraz ze svého tabletu na službu Twitch. Video lze při hraní také rovnou ukládat třeba na paměťovou kartu.

Citlivý stylus

Standardním kouskem příslušenství k tabletu je i stylus, který se ukrývá do jeho těla. Díky technologii DirectStylus 2 je možné stylus používat opravdu kreativním způsobem. Krom běžného (a velmi dobře funkčního) rozpoznávání písma se totiž stylus hodí k malování.

Ve speciální aplikaci Dabbler lze malovat za použití pera tak, jako by malíř používal štětec a vodové či olejové barvy. Aplikace dokonce počítá s reálnou fyzikou rozpíjení a stékání barev podle toho, jak je tablet nakloněn.

Lákavý kousek

Nvidia Shield Tablet jsme si mohli na setkání se zástupci společnosti již krátce osahat a vyzkoušet. Na první pohled je to relativně normální osmipalcový tablet – padne docela dobře do ruky, působí relativně nenápadným dojmem. Displej je povedený a jistě bude patřit k velkým přednostem tabletu, byť jeho rozlišení není nijak rekordní.

Schopnosti grafiky však opravdu ohromí. Tablet se pro mnohé uživatele může stát hlavním domácím multimediálním zařízením. Po připojení k televizi z ní udělá mnohem chytřejší zařízení, z gauče půjde tablet bez problémů ovládat pomocí gamepadu. Na rozdíl od klasických herních konzolí, které jsou přeci jenom výkonnější, si však můžete tablet s sebou vzít kamkoli a oblíbené hry si užívat třeba na dovolené.