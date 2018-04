Skvělý tablet je s novým Androidem ještě lepší. Vyzkoušeli jsme

Nvidia Shield Tablet je špičkový androidí tablet, který udivuje především svým výkonem. Nvidia jej cílí především na hráče her, což dokazuje i nabídka wi-fi bezdrátového gamepadu jako nejdůležitějšího příslušenství. Ale jak jsme zjistili v naší recenzi, je to velmi univerzální tablet pro široké publikum uživatelů.

Ti, kdo Shield Tablet zvolili, se mohou radovat z brzké aktualizace na Android 5.0 Lollipop. Nvidia oznámila dostupnost 13. listopadu s tím, že aktualizace bude pro uživatele dostupná už od 18. listopadu. To Nvidia dodržela. Navíc nám výrobce dal možnost si novou verzi Androidu na jeho tabletu otestovat o několik dní dříve, takže vám můžeme už rovnou přinést naše první zkušenosti.

Aktualizace rychle a jednoduše

Aktualizace pro Shield Tablet je klasická OTA, tedy tablet si ji stáhne přímo ze serverů výrobce a jednoduše nainstaluje. Pro uživatele je to velmi jednoduchá metoda. Update má zhruba 705 MB, takže i když má tablet i LTE variantu (na té jsme update testovali), stažení probíhá přes wi-fi síť, aby uživatel nevyplýtval svůj FUP.

Aktualizace probíhá stejně jako v jiných případech. Po stažení (pokud se aktualizace ke stažení nehlásí, můžete zkusit v menu ruční kontrolu) balíčku uživatel jen instalaci potvrdí, následuje restart zařízení a nasazení updatu. To trvá asi půlhodinu, následně tablet nastartuje už s novým Androidem a ještě provede další změny a nastavení. Nejspíš v této fázi také dojde k překlopení všech instalovaných aplikací z dosavadního runtime Dalvik na nové ART.

Čistá zkušenost

Po startu tabletu je tak vše připraveno k používání. Oproti původní verzi s Androidem 4.4 KitKat je vidět na první pohled několik změn. Systém je totiž v prakticky úplně čisté podobě bez větších změn, Nvidia do aktualizace ani nestihla umístit své vlastní tapety na plochu, které dosavadní verze měla. Nvidia jen aktualizovala své vlastní aplikace, vše ostatní zůstalo v čisté podobě bez větších změn.

Design systému je tedy jasně dán, stejně jako řada nových funkcí. K dispozici jsou tu tedy třeba aktivní notifikace na odemykací obrazovce, je tu i nové řešení notifikační lišty – u tabletu už není potřeba stahovat notifikace zleva a přístup k nastavení a přepínačům zprava. Zkušenost je tu stejná, jako na novém a námi nedávno krátce testovaném Google Nexus 9.

Zvláštním chováním aktualizace bylo to, že nám „vyklidila“ úvodní obrazovky. Widgety i zkratky k aplikacím odtud zmizely, aplikace a data v zařízení přitom jinak zůstala bez problémů zachována. Museli jsme si tedy úvodní obrazovku uspořádat znovu. Po vypuštění oficiálního updatu se nám tablet aktualizoval ještě jednou na běžnou verzi, kterou dostávají právě i zákazníci. Při této změně už vše zůstalo uspořádáno správně.

Rychlost bez diskusí

Android Lollipop přináší sám o sobě celou řadu vylepšení. Kromě nové grafiky a ART je to lepší chování v oblasti výdrže baterie i plynulejší a svižnější reakce na uživatelské pokyny. Obojí se u Shield Tablet trochu hůře hodnotí, protože v praxi výdrž hodně záleží na vytěžování a oproti předchozí verzi jsme zásadní odlišnosti nezaznamenali. Co se rychlosti týče, Shield Tablet i před aktualizací patřil k naprosto plynulým a bleskově rychlým zařízením. V grafice nového systému však lze přeci jenom sledovat trochu více vyhlazenosti a plynulosti. Shield tablet také bleskurychle reaguje na uživatelské pokyny.

Nová verze systému by navíc měla umožnit vývojářům chystat ještě pokročilejší grafiku her, což umožní lépe využít potenciál čipsetu Tegra K1 a grafiky Keppler. V souvislosti s novým runtime ART jsme také zkoumali, kolik místa zaberou aplikace v nové podobě. Rozdíl tu je, ale nikoli dramatický. U 32 GB testovací verze tabletu nám stále zbylo i po napěchování hrami až po okraj dost místa – konkrétně asi 7,7 GB. A to jsme v přístroji měli objemné tituly jako Trine 2, Half-Life 2, Rochard, Dead Trigger 2, Real Racing 3, GTA: San Andreas, Anomaly a The Cave. Se stejnou sadou nám před updatem v tabletu zbývalo asi 9,5 GB paměti.

Už před aktualizací vykazoval tablet špičkové hodnoty v benchmarcích, i po aktualizaci patří k nejvýkonnějším mobilním zařízením na trhu. A to i navzdory tomu, že se od té doby na trhu objevilo několik opravdu těžkých soupeřů – třeba Nexus 9 se 64bitovou verzí procesoru Tegra K1, nebo phablet Note 4 od Samsungu. Jde samozřejmě o jiná zařízení cílená na jiné uživatele, ale co se týče maximálního výkonu, to jsou ti největší vyzyvatelé Shield Tabletu.

Podobně jako u praktické rychlosti systému nepozorujeme ani v oblíbeném benchmarku AnTuTu, který bere v potaz právě i praktické fungování (výkon tu závisí i na rozlišení displeje), příliš velké rozdíly. U verze s Androidem 4.4 dosáhli skóre asi 56 500 bodů, u novinky to bylo hodně podobné. Stále tak překonává Nexus 9 s výkonnějším provedením téhož čipsetu (ale také vyšším rozlišením displeje) a s přehledem má náskok před nejvýkonnějšími smartphony (Note 4 sahá po skóre 45 000 bodů).

Aktualizaci jsme zatím zkoumali relativně krátce, jen několik dní, ovšem na žádné zásadní potíže jsme nenarazili. Funkčnost aplikací je stejná, s kompatibilitou problémy neregistrujeme, a to v tom smyslu, že se nic nezměnilo. Existují aplikace, které si očividně s Tegrou K1 a Shield Tabletem nerozumí (třeba Simpsons: Tapped Out) a pro ty to platí jak před, tak po updatu.

Jeden malý zádrhel jsme zaznamenali u fotoaparátu – ten při prvním spuštění nabíhá trochu déle, než by bylo zdrávo. Každé další spuštění už je bezproblémové, a to i v případě, že uživatel vyčistí paměť a aplikaci tudíž „shodí“. Při restartu tabletu ovšem opět první spuštění foťáku trochu trvá. Je to drobný detail, který nejspíš nikoho příliš trápit nebude, ale ukazuje to, že rychlé aktualizace nemusí mít vždy jen samé výhody.

Vylepšení od Nvidie

Nový systém ovšem nepřináší jen novinky dané jím. Vylepšení samozřejmě připravila i samotná Nvidia. Nové podoby se například dočkal Direct Stylus Launcher, který může tablet spouštět ve chvíli, kdy uživatel vyndá stylus z jeho šachty. Po vytažení pera vyjede launcher, čili malý seznam vybraných aplikací (ty si může uživatel nastavit) z dolního okraje obrazovky. Uživatel si může také nastavit, že se rovnou spustí určitá aplikace nebo se naopak nebude dít nic. Chování pera a možnosti jeho nastavení jsou také širší, rovnou se třeba může zapínat i rozpoznávání ručního psaní namísto klávesnice.

Velmi zajímavá novinka se týká i výstupu přes HDMI. Při připojení k televizi jsou tradičně na výběr dva módy fungování – konzolový a zrcadlení. Ten zrcadlící nadále omezuje výstup na televizi na HD rozlišení (720p), v konzolovém módu (ve kterém zmizí obraz z displeje tabletu) si ovšem může nově uživatel vybrat. A to mezi Full HD (1 080p) a mezi 4K rozlišením. Je to tedy zásadní pokrok pro ty uživatele, kteří mají k dispozici televizi s ultra vysokým rozlišením. Ve hrách to nejspíš moc znát nebude, ale třeba při sledování filmů, půjde o pokrok – ty originálně dostupné ve 4K si uživatel vychutná úplně na plno.

Další drobná novinka se týká těch, kteří využívají k připojení tabletu microUSB redukci na ethernetový kabel. Nově lze takový kabel připojit do rozbočky a skrz její druhý volný port jde tablet rovnou nabíjet, což doposud možné nebylo.

Lepší Nvidia aplikace

Velkého pokroku se dočkala také kreslící aplikace Nvidia Dabbler, na kterou jsou autoři náležitě hrdí. Dostala nové uživatelské prostředí, které je v souladu s grafikou Androidu 5.0 Lollipop, ale je také uživatelsky lépe pochopitelné a přívětivější. Kreslení v Dabbler 2.0 je tak komfortnější a uživatel se může více soustředit na svůj vlastní výtvor. Jednou z novinek je, že své počínání v aplikaci může uživatel sdílet na síti Twitch, kterou znají herní příznivci. Případně lze proces kreslení nahrávat jen lokálně na tabletu a výsledek později sdílet třeba na YouTube. Funkčním vylepšením je možnost pracovat ve vrstvách.

Nvidia vylepšila také svůj Shield Hub, u něj jsme zprvu pozrovali malé nedodělky, ale aktualizace aplikace, která dorazila spolu s veřejným updatem systému, je vyřešila. Objevila se tu například i záložka Grid Games, která v naší testovací verzi původně chyběla. Inženýři Nvidie spustili první evropský testovací Grid server, zatím ovšem nevíme, zda je dostupný i veřejnosti nebo jen nám pro testovací účely. Oficiálně by totiž služba pro streamované hraní Grid měla být mometálně dostupná v USA a evropský server by měl být do veřejného testovacího provozu puštěn v prosinci.

Až do poloviny roku 2015 pak budou moci uživatelé hrát hry z Grid serverů zdarma, k dispozici bude zhruba dvacítka špičkových titulů, které znají hráči z PC platformy.

Parádní ještě lepší

S aktualizací na Android 5.0 Lollipop se ze Shield Tablet pochopitelně nestává úplně nové zařízení, ovšem nový systém jej posouvá o notný kus dále. Skvělé je, že Nvidia uživatele nijak nediskriminuje a rovnou update přináší všem. Dle našich prvních zkušeností je aktualizace bez větších rizik, přináší některá vylepšení ihned a příslib dalších v blízké budoucnosti.