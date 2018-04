Vánoční dárek: Android 5.0 pro Nvidia Shield Tablet, on-line hraní zdarma

Nvidia se rozhodla potěšit všechny současné i budoucí majitele tabletu Shield. Jeden z nejlepších androidích tabletů na trhu dostane za několik dní aktualizaci na Android 5.0 Lollipop. Zároveň si budou moci hráči užít na tabletu hraní her ze služby Grid zdarma, a to až do poloviny příštího roku.