Mobilní čipové zemětřesení: Nvidia dodá čipy jen pro supertelefony

Smartphony a tablety v celé šíři portfolia už nebudou jednou z hlavních oblastí zájmu Nvidie. Firma se navzdory snahám v posledních letech nedovedla vůči dominantnímu Qualcommu prosadit, a tak se bude soustředit na oblasti, kde má větší šanci uspět. V interview pro server Cnet to uvedl šéf společnosti Jen-Hsun Huang.

"Naší strategií je věnovat energii oblastem mobilního světa, kde můžeme přinést největší přidanou hodnotu," řekl v rozhovoru pro Cnet Jen-Hsun Huang. Vysvětluje, že síla firmy je především v práci s grafikou a vizuálním obsahem. "U některých telefonů je zpracování obrazu důležité, u většiny ovšem už tolik ne," pokračuje Huang v nastínění nového postoje k chytrým telefonům a vzápětí dodává: "Naší strategií je soustředit se na výkonná, graficky a herně orientovaná zařízení, kterým můžeme dodat vysokou hodnotu."

Neznamená to, že tablet nebo smartphone s čipsetem Nvidia už nikdy neuvidíme, jen bude firma připravovat takové procesory, které budou určeny jen pro ty nejlepší přístroje. Příkladem takového zařízení je i nový Xiaomi Mi Pad, první tablet s procesorem Tegra K1 s jedinečnou grafickou kartou s architekturou Mobile Kepler. "Když chcete postavit Porsche mezi tablety nebo smartphony, jsme pro to skvělý partner. To je důvod proč s námi spolupracují firmy jako Xiaomi," vysvětlil Huang.

Nová strategie tedy znamená postupný konec pro obyčejnější čipsety jako například Tegra 4i, což je zjednodušená verze čipu Tegra 4, určená pro cenově dostupné LTE telefony. Právě takový produkt měl podle plánů Nvidie zlomit nadvládu Qulacommu a jeho čipů Snapdragon, jenže se to nepodařilo. Nejspíš proto, že Nvidia nedovedla snížit cenu na úroveň svého rivala a navíc se dodávky trochu zpožďovaly. Kvůli tomu Nvidii překonal i výrobce levných čipsetů MediaTek.

Nvidia nemění strategii poprvé. Před lety se firma kromě tradičních grafických karet pro počítače rozhodla soustředit i na mobilní svět. Společnost se tak chtěla pojistit proti očekávanému poklesu popularity osobních počítačů právě na úkor nástupu mobilních přístrojů. Nově vyvinutou techniku však teď firma jen tak nezahodí. Špičkové mobilní čipsety chce využít v jiných aplikacích.

Kromě herní oblasti, kterou Nvidia nadále pokrývá tradičními grafickými kartami pro PC a také androidí herní konzolí Shield, se firma v poslední době hodně soustředí na palubní systémy v automobilech. Právě řešení pro ně se mají stát jedním z pilířů budoucího růstu. Vzhledem k rostoucím požadavkům na rychlou práci s aplikacemi a vykreslování obrazu ve velmi vysokém rozlišení se mají čipy od Nvidie uplatnit také v set-top-boxech a chytrých televizích.