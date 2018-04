Ať se jdou všechny „inovace“ zahrabat. Nubia všem vypálila rybník

Možná jste už o značce Nubia slyšeli. My jsme mobily Nubia viděli už na mnoha veletrzích, jeden měl nedávno světovou premiéru v Praze a dokonce se po Praze jmenuje, přesto jsme ještě asi nikdy neviděli nubie v prodejně.

S mateřskou značkou ZTE je to lepší, minimálně v Asii a v USA je běžně k dostání. V Česku také dříve bylo ZTE docela aktivní, ale když o současné situaci prohlásíme, že značka v Česku paběrkuje, tak je to ještě eufemismus.

Na druhou stranu, ZTE je velký čínský koncern, odvěký rival značky Huawei. A to jak na poli telekomunikační infrastruktury, tak i na poli mobilů. A ne malý, pohybuje se v první desítce výrobců, dříve byl i v první pětce. Mobily tudíž dělá ZTE stále a nejsou špatné. Pod značkou Nubia pak produkuje špičkové přístroje a top model Z9 je toho důkazem. Jen pozor, vedle Z9, o které bude řeč, jsou na (světovém) trhu i slabší verze Z9 mini a Z9 max. Ta druhá dokonce ve dvou variantách s podobnou výbavou jako dnes popisovaný model.

Tak trochu utajený telefon s výbornou výbavou

I model Z9 představila Nubia na premiéře v Praze, ale jen jakoby mimochodem, v květnu nebyly k dispozici ani vzorky. Tenkrát byla hlavní hvězdou Nubia My Prague. Telefon byl vystavený na veletrhu IFA v Berlíně a nadchl nás.

Především má výbornou výbavu. Full HD displej (1 080 × 1 920 pixelů) při úhlopříčce 5,2 palce. O pohon se stará procesor Qualcomm Snapdragon 810 (tedy současná špička) a podle verze má telefon 3, nebo 4 GB operační paměti. S menší porcí se pojí uživatelská paměť 32 GB, s větší pak 64 GB. Hlavní fotoaparát má rozlišení 16 Mpix, přední disponuje rozlišením 8 Mpix. Dokáže nahrávat 4K videa nebo záběry s frekvencí až 120 snímků za sekundu. Zvuk je prostorový od Dolby s 7.1 kanály.

Design také není vůbec špatný, což se o některých jiných modelech ZTE říct nedá. Telefon má kovové tělo, výborné zpracování a v ruce ho rozhodně ucítíte, je to pořádný kus mobilu. Hmotnost je téměř 200 gramů!

To nejzajímavější však na Nubii Z9 představuje displej. Má konstrukci bez bočních rámečků. Respektive boční rámečky mobil má, jen mají pouze poloviční výšku a displej jakoby přetéká do boků. Ne tak jako displej Samsungu Galaxy S6 edge, který má displej vyloženě zahnutý do boků. Řešení je stejné jako u dva roky starého modelu Sharp Aquos Crystal, který se ale prodává jen v USA (nepodporuje sítě GSM).

ZTE Nubia Z9

Displej za prvé vypadá výborně, pomáhá to designu celého mobilu. Pak je tu ale praktické využití této konstrukce, které si můžete prohlédnout na videu. Je to opravdu vtipné a chytré řešení několika gest, které využívají obě boční hrany displeje. Tak třeba jas nebo hlasitost zvýšíte či snížíte přejetím prstů po hranách nahoru nebo dolů. Zmačknutím v dlani uděláte screenshot, když mobil nastavíte do pozice fotografování, automaticky se aktivuje fotoaparát.

Z videa je patrné, že to funguje výborně, což můžeme potvrdit. Není to žádná zázračná inovace, o kterou se pokoušejí konkurenti, ale docela nenápadné řešení, které je praktické a i estetické.

Ale aby to nebylo tak dokonalé, tak má Nubia Z9 i pár nedostatků. Podle zveřejněné specifikace v Berlíně nepodporuje telefon všechna evropská pásma LTE, především 800 MHz a ani 900 MHz. Což samozřejmě nemusí nic znamenat, výrobce může další pásma odemknout. Spíš to ale ukazuje, že firma nemá jasno nad svou evropskou budoucností.

Telefon už lze koupit, on-line z Číny přístroj pořídíte za zhruba 600 dolarů (asi 14 200 korun bez daně) za slabší verzi. V Evropě se v pár obchodech cena pohybuje na hranici 20 000 korun, což je opravdu hodně a za takovou sumu je přístroj v podstatě neprodejný. Na druhou stranu, na stánku nám obsluha tvrdila, že cena by měla být mnohem příznivější, zhruba 12 000 korun. Ať už to bude jakkoliv, ZTE se nejprve musí v Evropě restartovat, což nemusí být rychlá záležitost. A je to škoda, Nubia Z9 je výborný mobil.