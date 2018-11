Neuvěřitelný zadní displej se skvěle maskuje. Ale k čemu je dobrý?

Za všechno může mánie displejů přes celou čelní plochu telefonu. Není problém je vyrobit a integrovat do těla telefonu, problém je v tom, jak na stejnou část přístroje umístit čelní kamerku a senzory. V podstatě existuje několik méně či více kompromisních řešení, protože přímo pod displej se zatím senzory a foťák nikomu integrovat nepodařilo.

Takže buď nad displejem musí zůstat proužek, tak jako to řeší Samsung, nebo se musí vytvořit výřez, jak to řeší většina výrobců. A nebo se přední kamerka a senzory schovají do nějakého vysouvacího mechanismu, jak to řeší některé čínské značky, naposled například Honor s modelem Magic 2. A pak je tu řešení Nubie, které je opravdu neobvyklé.

Nubia X je moderní smartphone s displejem přes drtivou většinu čelní strany. Zabírá totiž přes 93,5 procenta její plochy. Displej nemá výřez a kamerka se na rám okolo něj nevešla. To by sice mnohým zákazníkům nevadilo, selfíčka a videochat mnoho lidí nepoužívá, ale třeba v Asii by takový smartphone byl zcela neprodejný.

Nubia proto absenci čelní kamery vyřešila tak, že ji supluje hlavní dvojitý fotoaparát. Což o to, to teoreticky platí u každého mobilu, ale s tím, že ovládání je pak velmi nepohodlné až nemožné a navíc by si člověk musel v ruce držet zrcátko, aby viděl, jak se fotí. Takže v principu nepoužitelné řešení. Tedy pokud nepřidáte na zadní stranu další displej.

I to už tu bylo, třeba v podobě e-ink displeje smartphonů Yota, ovšem Nubia X to má ještě trochu jinak a lépe provedené. Vzadu totiž má poměrně velký OLED displej, který ve vypnutém stavu není prakticky vidět, splývá se zadním krytem telefonu. Pokud ho ovšem odemknete, tak má velmi slušný obraz. A ano, poslouží jako displej pro selfie nebo videochat.

Pokud se vám to zdá komplikované, tak nám také. Ale vypadá to výborně, přestože další využití zadního displeje je poněkud diskutabilní. Můžete si na něm promítat hezké obrázky, třeba i pražský orloj, nebo může posloužit jako dotyková plocha při ovládání her, když se telefon drží jako herní konzole.

Zadní displej zkomplikoval konstrukci telefonu i tím, že čtečky otisků jsou na telefonu dvě, na levém a pravém boku. Jedna odemyká přední stranu, druhá zadní stranu. Nevýhodou bude i vyšší spotřeba energie, to pokud bude zadní displej stále zobrazovat nějaký obrázek. Telefon má sice poměrně velký článek s kapacitou 3 800 mAh, ale živit dva displeje prostě není zadarmo.

Parametry telefonu jsou velmi slušné. Hlavní IPS displej má úhlopříčku 6,26 palce a FHD+ rozlišení (1 080 x 2 280 pixelů), zadní je 5,1palcový OLED s rozlišením HD+ (720 x 1 520 pixelů). O výkon se stará současná špička Snapdragon 845, kterému sekunduje 6 nebo 8 GB operační paměti, k tomu zákazník dostane 64 nebo 256 GB místa pro data.

Fotoaparát má dva snímače. Hlavní má 16 Mpix, druhý 24 Mpix při světelnosti f/1,6 a f/1,7, což jsou velmi dobré hodnoty. Do prodeje se telefon dostane s Androidem 8.1, aktualizace na nejnovější devítkový Android je zatím ve hvězdách.

Nubia X se začne prodávat v listopadu a na čínském trhu bude základní varianta 6/64 GB stát v přepočtu 11 000 korun, luxusnější verze 8/256 GB pak vyjde na v přepočtu necelých 14 000 korun. Otázkou je, zda se telefon bude prodávat i mimo domácí trh značky. Pokud ano, tak bude nutné počítat s trochu vyššími cenami, ale i tak by Nubia X mohla být zajímavým zpestřením trhu. V Česku se telefony této značky prodávají, takže určitá šance tu je.

Nubia bývala luxusní značkou koncernu ZTE. Jenže ZTE se rozhodlo Nubie zbavit a dnes již ve firmě drží menšinový podíl, ale je jasné, že obě značky nadále spolupracují. V současnosti je jedním z hlavních akcionářů holding Suning.