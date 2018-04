Praha má vlastní smartphone. Bude dělat Česku reklamu po celém světě

Představená novinka My Prague je prvním modelem, který se jmenuje po nějakém městě. Tento systém pojmenování prý vymyslela dcera prezidenta firmy a následně se dostalo nejprve na Prahu, která má v Číně pověst města kultury. To ladí s určením telefonu, který bude lákat především na fotografické funkce a také na výborné audio. Později se řada Nubia My rozroste o další modely, opět se jmény významných světových měst.

V této chvíli je Praha jediná, a je tak v kontextu pojmenování mobilů docela výrazný exot. Výrobci sice přístrojům dávají zeměpisná označení, dokonce jeden model už název Praha jako pracovní nese (více o Blackberry Prague zde), ale jsou to vždy jen kódová označení, nikoliv názvy finálních produktů.

ZTE se v poslední době z českého trhu stáhlo a luxusní značku Nubia na českém trhu ani nikdy neprodávalo, ač původně chtělo, ale to se změní s příchodem nového modelu My Prague.

Světová premiéra se uskutečnila v kavárně Slavia na Národní třídě. Novou filozofii pojmenování modelů představil šéf značky Nubia Li Qiang, samotný přístroj prezentoval českým i zahraničním novinářům senior viceprezident značky Ni Fei. Lesk prezentaci dodala velvyslankyně Číny Ma Keqing a třeba i náměstkyně pražské primátorky Eva Kislingerová. Pro mnohé české novináře ovšem byla zjevně zajímavější moderátorka Ema Smetana, takže první novinářský dotaz na prezidenta značky Nubia směřoval právě na angažování televizní moderátorky.

Jak je to s LTE? Na tiskové konferenci se to detailně nerozebíralo, až v tiskových materiálech nás zaujalo, že by Nubia My Prague neměla podporovat nejdůležitější LTE pásma, která se v Česku používají. Doufáme ale, že je to jen nepřesnost v tiskových materiálech, pravděpodobně byla přeložena asijská specifikace, kde se často používají pro FDD-LTE jen vyšší frekvence. Ty se používají i v Česku (Evropě), ale jen pro dokrytí měst a budov. Telefon používá procesor Snapdragon 615, který podporuje všechna potřebná pásma včetně specifického 900 MHz u Vodafonu. Jednotlivé produkty jej využívající ale u něj nemusí mít z různých důvodů všechny frekvence odemčené. Pokud by telefon LTE na frekvencích 800 a 900 MHz nová Nubia nepodporovala, tak by byla v podstatě na českém i evropském trhu neprodejná. A stejně tak by ji téměř jistě nezařadil do portfolia žádný operátor.

Nubia je zhruba tři roky stará prémiová značka koncernu ZTE, což je jeden z největších světových výrobců mobilů. ZTE s ní chce konkurovat prémiovým výrobcům, jako jsou Samsung, Sony nebo Apple. Je to odlišný přístup než u hlavních konkurentů Huawei a ZTE, které pro své vedlejší značky Honor a ZUK mají jinou strategii. Jsou v podstatě levnější variantou pro hlavní nabídku výrobců.

Pro zajímavost: manželka čínského prezidenta prý používá Nubii, firma se tím v prezentaci neopomněla pochlubit.

Nubia My Prague je mobil na pomezí vyšší střední a prémiové třídy. Základní model bude stát zhruba 9 500 korun, lépe vybavený model pak asi 11 500 korun. Verze se liší velikostí paměti a barvou krytu. Levnější My Prague bude mít stříbrná záda (respektive bílo-stříbrná), 2 GB operační a 16 GB uživatelské paměti. Dražší My Prague bude zlatý nebo bílo-zlatý s 3 GB operační a 32 GB uživatelské paměti.

Hlavním lákadlem novinky má být dvojice fotoaparátů. Přední má 8Mpix, zadní pak 13Mpix snímač. Oba pak mají automatické ostření a desítky funkcí jako časosběr, násobný snímek, změna hloubky ostrosti, kreslení světlem, dlouhý čas a mnoho dalších. Specialitou je funkce Prague Camera, což jsou v podstatě umělecké filtry známé jak z počítačových programů na úpravu fotografií tak z mnoha aplikací pro smartphony.

Podobně nadprůměrné mají být zvukové vlastnosti novinky. Telefon má audio čipset AK7375 od společnosti AKM a podporuje sedmikanálový prostorový zvuk. Na vyzkoušení ovšem nebyla příležitost, takže to v reálu nedokážeme posoudit. Z prezentace vyplynula i schopnost výborně pohlcovat hluk při hovoru a díky dvěma mikrofonům má být reprodukce hovoru špičková.

Telefon pohání procesor Qualcomm Snapdragon 615 s osmi jádry a podporuje paměťové karty až do velikosti 128 GB, ale jen v tom případě, že vám bude stačit jedna SIM karta. Šuplíček pro tu druhou je totiž hybridní, tedy buď pro SIM, nebo pro paměťovou kartu. Přístroj podporuje LTE a má širokou paletu obvyklých funkcí. Zajímavé je wi-fi, My Prague zvládá obě běžné frekvence a podporuje standardy a/b/g/n/ac.

Design novinky je zajímavý. Telefon je velmi tenký a s 5,2palcovým displejem s HD rozlišením (1 920 × 1 080 pixelů) ani není extrémně velký. Pokud by vám My Prague připomínal iPhony, tak je spíše podobnost než vyložená kopie.

V podstatě jedinou překážku, kterou ve specifikacích novinky vidíme, je baterie s kapacitou jen 2 200 mAh. To se nám zdá málo a je otázkou, jestli telefon přežije jeden náročný pracovní den.

Pokud byste se už teď vydali pro Nubii My Prague do prodejny, tak zatím to nemá cenu. Vzorky sice měly kompletní českou lokalizaci, ale na dotaz dostupnosti šéf značky odvětil, že do roka by na trhu měl být. Doufáme, že to byla jen jazyková nepřesnost, protože na dotazy novinářů zástupci značky odpovídali v čínštině přes překladatelku. Za rok by totiž telefon za uvedenou cenu nikoho nezajímal.

Neoficiálně by se novinka měla začít prodávat do konce léta a podle firmy by přístroj měli nabízet tři tuzemští mobilní operátoři. Ale jednání prý stále ještě probíhají.