Povedený mobil s Windows ukazuje Microsoftu, že to jde i s nápadem

O novém Aceru podrobně informujeme zde, ještě víc nás však zaujal model Neo od japonské značky NuAns. Důvodů je víc. I bez ohledu na design je to telefon, který samotnému Microsoftu v portfoliu chybí. Microsoft totiž v poslední době představil jen dvě špičkové Lumie 950 a 950XL, respektive low-end Lumii 550. Ve střední třídě nemá Microsoft nic nového.

NuAns Neo právě do střední třídy patří a je to zcela jistě originální smartphone. Výbava je slušná, oproti levné Lumii 550 už umí i funkci Continuum, tedy vytvoření virtuálního počítače po připojení k monitoru. Zatím pouze v bezdrátovém provedení, hardwarové připojení bude podle výrobce k dispozici později. Na veletrhu CES jsme si to vyzkoušeli a bezdrátová varianta fungovala slušně.

Na telefonu je ale zajímavější jeho vzhled. S jednotným designem lumií nemá nic společného, je to naprostý originál. Někomu se strohý moderní design líbit nemusí, nás zaujal a považujeme ho za povedený a atraktivní.

Jak to funguje? Zadní část telefonu tvoří dva kryty. Lze je měnit samostatně a nebo je můžete nahradit flipovým pouzdrem, do kterého se telefon připne. Pak zadní kryty potřeba nejsou. Kryty drží na přístroji perfektně, bez vůle a přitom je lze snadno sundat i nasadit. Firma NuAns totiž není v tomto směru žádný nováček, už delší dobu vyrábí příslušenství pro jiné značky mobilů.

Dělené zadní kryty zatím výrobce nabízí v osmi barvách pro horní a v osmi pro dolní polovinu. Flipových pouzder je na výběr také osm. Kryty jsou buď kožené, nebo dřevěné. V obou případech to nejsou žádné náhražky, ale tenká dřevěná dýha nebo hladká či broušená kůže. U flipového pouzdra z dřevěné dýhy si neumíme představit životnost, na první pohled to vypadá velmi subtilně. Ale moc hezky.

Kožené kryty a pouzdra jsou zase velmi příjemná na dotyk a časem dostanou zajímavou patinu. Přestože možných kombinací je hodně, zdál se nám problematický omezený sortiment barev. Ty nabízené jsou sice zajímavé, ale komu nevoní šedivá, žlutá, zelená a odstíny dřeva, tak si nevybere.

Kryty nejsou s ohledem na použité přírodní materiály nějak extra drahé. Pro americký trh mají stát v přepočtu asi 350 až 450 korun za horní nebo dolní část. Cena se liší podle materiálu. Flipové pouzdro stojí v přepočtu do tisícikoruny.

Telefon je celkově velmi dobře zpracovaný, výrobce se na prezentaci chlubil, že pod kryt se vejde vizitka, takže je tam drobná mezera. Solidní je i displej, který sice neohromuje rozlišením, ale odpovídá střední třídě, kam přístroj patří. Pro americký trh je cena stanovena v přepočtu na 7 500 korun. V Evropě bude telefon v prodeji později a předpokládáme, že cena bude vyšší o zhruba 10 až 15 procent z důvodu vyššího daňového zatížení.

Dodejme, že telefon má HD displej s úhlopříčkou pět palců. Procesor je od Qualcommu, konkrétně Snapdragon 617. Operační paměť má kapacitu 2 GB, uživatelská vestavěná pak 16 GB. Telefon podporuje paměťové karty až do velikosti 128 GB. Předností je výměnná baterie se slušnou kapacitou 3 350 mAh. Hlavní fotoaparát má rozlišení 13 Mpix a přístroj má už nový konektor USB-C.

V každém případě je NuAns Neo velmi zajímavou alternativou výrazně omezené nabídce telefonů s mobilními Windows (samozřejmě s nejnovějšími desítkami). Cena je adekvátní, i když ne nejnižší pro toho, kdo kupuje jen podle výkonu a ceny. Výměnné kryty nás zaujaly. Přírodní materiály mají rozhodně něco do sebe.