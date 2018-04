Agenti z NSA ukradli klíče pro komunikaci. Odposlechnou každý mobil

Společnost Gemalto se zabývá výrobou čipů do mobilních telefonů nebo kreditních karet. Působí v 85 zemích a má více než 40 výrobních závodů.

SIM od této společnosti používají i tuzemští operátoři. Mluvčí T-Mobile Lukáš Hrabal uvedl, že T-Mobile používá SIM od čtyř dodavatelů, mezi kterými je i firma Gemalto. Vodafone se přímo nevyjádřil, ale globálně podpoří vyšetřování této kauzy.

Intercept tvrdí, že kybernetický útok provedla společná jednotka operativců americké Národní agentury pro bezpečnost (NSA) a britské tajné služby GCHQ. Útok prý oběma agenturám umožnil tajně sledovat velkou část hlasové a datové mobilní komunikace po celém světě bez souhlasu zahraničních vlád a telekomunikačních firem.

Podrobnosti o hackerském útoku obsahuje tajný dokument britské GCHQ z roku 2010, píše se v článku. Mluvčí GCHQ uvedla, že agentura se k záležitostem týkajících se zpravodajské aktivity nevyjadřuje. NSA se zatím nepodařilo zastihnout, napsal Reuters.

Mezi zákazníky firmy Gemalto patří například velcí mobilní operátoři Verizon, T-Mobile, AT&T a zhruba 450 poskytovatelů bezdrátových sítí po celém světě. Francouzsko-nizozemská firma podle agentury Reuters uvedla, že se bude článkem dále zabývat.

„Z toho, co jsme zatím zjistili, cílem nebylo Gemalto, byl to pokus rozhodit co nejširší možnou síť s cílem dostat se k co nejvíce mobilním telefonům,“ sdělila Reuters mluvčí Gemalta. Firma bere článek velmi vážně a bude jej nadále vyšetřovat.