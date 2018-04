NSA chtěla zavést malware na Google Play a následně sledovat uživatele

Právě takový byl plán americké NSA (National Security Agency), tedy záměrně vyslat malware do oficiálních aplikačních portálů a infikovaná zařízení pak sledovat bez vědomí uživatele. Vyplývá to z nově zveřejněných přísně tajných dokumentů NSA od Edwarda Snowdena, které v minulých dnech zveřejnil server The Intercept.

Složka s příznačným názvem Irritant Horn, tedy dráždivý roh, popisuje plány NSA, kterak s využitím oficiálních katalogů her a aplikací Googlu (Play) a Samsungu (Samsung apps) infikovat telefony s Androidem.

Na programu pracovala jednotka s názvem „Network Tradecraft Advancement Team“, která sdružovala špiony z několika zemí včetně Spojených států, Kanady, Austrálie, Velké Británie a Nového Zélandu. Tým agentů byl označován jako „The Five eyes“.

Podle dokumentů bylo jeho cílem infikovat každou jednotlivou aplikaci, vystavenou na uvedených portálech. NSA by pak teoreticky mohla sledovat každé zařízení s Androidem, do kterého by uživatel stáhl byť jednu jedinou aplikaci.

Vedle špehování aktuální polohy telefonů (a tedy uživatele) měla NSA zájem také o v telefonu uložené kontakty, přístup by však měla i ke kompletní korespondenci, tedy SMS, e-mailům, výpisu telefonních hovorů a vlastně ke všem v paměti telefonů zaneseným datům.

Google Play i Samsung app sice používají vysoký stupeň šifrování, který by měl podobným masovým útokům spolehlivě zabránit, ovšem experti v oboru kryptografie spekulují, že se specialistům z NSA podařilo najít cestu, jak tuto ochranu přelstít nebo obejít.

Předmětné dokumenty pocházejí z období listopad 2011 až únor 2012 a dosud není jasné, zda byl program Irritant Horn spuštěn. Důvodem jeho vzniku byly prý obavy NSA z opakování podobné revoluce, která vypukla v prosinci 2010 v Tunisku a později se rozšířila do dalších zemí Blízkého východu a severní Afriky.

V hledáčku agentů měly být především země Afriky, konkrétně Senegal, Kongo a Súdán, ovšem servery aplikačních portálů, které měly být infikovány, byly umístěny i ve zcela jiných regionech. Počítalo se tak s napadením serverů ve Francii, na Kubě, Bahamách nebo v Maroku, Švýcarsku nebo Rusku. Vzhledem k období, kdy plány NSA vznikaly, se o Google Play mluvilo jako o Android Marketu.

Citlivá data unikala také přes oblíbený webový prohlížeč

NSA se se svou špionážní jednotkou zaměřila také na „vysávání“ citlivých informací skrze prohlížeč stránek UC Browser. Ačkoli tento titul není v Evropě příliš známý, v Asii se těší poměrně velké popularitě, jeho členská základna čítá přes půl miliardy uživatelů. To z něj děla jeden z nejpopulárnějších nástrojů k prohlížení webu na zařízeních s Androidem.

Tým „The Five eyes“ objevil mezery v zabezpečení tohoto prohlížeče, skrze které bylo možno zjišťovat telefonní čísla nebo čísla používané SIM.

UC Browser se po zveřejnění těchto informací ocitl v hledáčku výzkumné skupiny Citizen Lab při Univerzitě v Torontu, která možné hrozby plynoucí z jeho používání detailně analyzovala. Skupina skutečně identifikovala zásadní bezpečností díry v anglické a čínské mutaci aplikace.

Kromě telefonních čísel mohli špioni se znalostí bezpečnostních nedostatků v kódu aplikace sbírat i vyhledávací dotazy uživatelů nebo unikátní ID daného zařízení, které pak mohlo sloužit k určování polohy.

Zástupci Citizen Lab upozornili tvůrce prohlížeče na zjištěné mezery, které ohrožují soukromí uživatele v polovině dubna. Na to společnost reagovala vydáním aktualizace, která bezpečnostní díry zacelila.

Mluvčí mateřské společnosti Alibaba Group, pod kterou UC Browser spadá, uvedl, že dělají vše pro ochranu soukromí uživatelů. Zároveň doplnil, že odesílání citlivých dat by bylo zjistitelné a žádný takový podezřelý provoz prý nebyl zaznamenán.

Ředitel Citizen Lab Ron Deibert chování NSA ostře kritizoval. V konečném důsledku jsou bity především stovky milionů obyčejných uživatelů z celého světa.

NSA se přes opakované výzvy s žádostí o komentář k uvedeným závažným informacím dosud nevyjádřila.