NS/Basic 1.0 pro Windows CE

Na podzim roku 1998 jsem si zakoupil handheld firmy COMPAQ model 2000C, domnívajíc se, že bude běžně podporovat práci s databázemi jako např. Psion (Jedinými důvody proč jsem si nepořídil Psion, byl špatně čitelný display a neexistence kitu pro Visual Basic pro operační system EPOC32).

Ovšem velmi brzy jsem zjistil, že pod "slavnými" Windows CE 2.0, nic takového není (!). Tak, a vznikl problém, jelikož většinu svých dat mám jako databázi nebo Excel tabulku. Některé databáze mají víc jak 20000 záznamů, a to jaksi Excel nezvládá. Stačilo by mi, kdyby ve Windows CE byla alespoň podpora Xbase (DBF) nebo Jet databází (Access). No uvidíme co přinesou novější Windows CE 2.2 popř. 3.0, kde je již slíbeno více z oblasti databází.

Nějaký čas jsem sháněl na Internetu různé programy, které by s databázemi měli alespoň něco společného, ale ouha, ono to tak jednoduché není. A když něco vypadá, že by i snad ... tak žádné demo , ale pěkně zaplatit 200-300 USD za něco, co ani nevíte jestli vám bude vyhovovat (!)

Údajně jedním řešení je NS/Basic (www.nsbasic.com). Na úvod bych chtěl říct, že několik let programuji ve Visual Basicu. (to proto aby některé názory byly lépe pochopeny). Nyní k vlastnímu programu.

Za prvé je dobré stáhnout z Internetu poslední update přímo od výrobce. Produkt je dodáván ve verzi 1.0 a je na třech disketách. Vzhledem k tomu, že programujete přímo na kapesním počítači, tak ani nelze očekávat nějaký objemnější balík. Instalace proběhla bez problémů. Chcete-li používat ADOCE a ActiveX prvky, je nutné míti nainstalováno MS-ADOCE 2.0 a ActiveX pro WinCE 2.0. NS/Basic vám poskytne svojí část pro ADOCE a to NSB ADOCE. To zprostředkovává použití databází pod Windows CE. Jak dalece to funguje , nejsem schopen říci, jelikož opakovaně se mi to nepodařilo zcela zprovoznit. První pokusy jsem prováděl s Visual Basicem 5.0 a WinCE Toolkitem, kdy jsem se pokoušel naprogramovat jedno okno kde by bylo možné přidávat záznamy, mazat záznamy a posunovat se po databázi. Podruhé jsem něco obdobného zkoušel s NS/Basicem, ale zde pro změnu šlo všechno možné, ale toto zrovna ne a při pokusu přidat záznam (Metoda AddNew), systém zahlásil "function not supported" stejně jako v případě VB5. To vypadá , že je chyba v MS-ADOCE, ale instalace tohoto modulu do Windows CE proběhla bez problémů.

Na druhou stranu musím říci, že NS/Basic disponuje celou řadou velmi šikovných příkazů a velmi se podobá Visual Basicu od Microsoftu (syntaxe je zcela totožná). Trochu ne příliš štastně je zde řešena správa formulářů (oken). Všechno je sepsáno do jednoho zdrojového kódu a použití prvků (Components) musí být nejprve načten, umístěn atd.... Všechno musí být ručně napsáno, takže žádný design jako např. VB. Tato neexistující vlastnost by značně napomohla produktivitě práce. Na menší a jednoduché projekty je to celkem pěkný prostředek, ale spíše bych jej viděl jako součást OS (jako Qbasic v DOSu nebo OPL u Psiona).

Další méně silnou stránkou je rychlost interpretu, ale to by možná mohlo být i rychlostí CPU - bohužel mám pouze jeden handheld a tak to nemůžu porovnat třeba s procesory SH3.

Shrnutí:

NS/Basic nabízí širokou škálu funkcí, zejména datum,čas, práce s textem atd... Mám však dojem, že to co by se v tomto produktu dalo udělat - již existuje jako shareware nebo freeware.

Aplikaci zejména databázovou doplněnou některými programovými procedurami (to je pole značně neorané) tady nevidím jako vhodný nástroj k programování.

NS/Basic by se podle mne hodil spíš jako velmi pěkný doplněk operačního systému pro nějaké drobnosti. Použitelný program splňující nároky běžného uživatele by musel být programován asi někde jinde (VC++, VB).

Manuál je přehledný a stručný, místy až příliš.

Windows CE a uživatel:

Po 3 měsících používání Windows CE nabývám dojmu, že dokud nebude dostatek kvalitních aplikací a samotné CE nebudou nabízet dostatečně rychlé databázové jádro, bude tento systém pouhou drahou hračičkou. Jediné co na CEčkách chodí dobře je Internet a pošta. Nějaký software již k mání sice je , ale rychlost je zoufalá. Rychlost je místy zoufalá i ve vestavěných aplikacích. Zkuste mít třeba v Kontaktech víc jak 1000 záznamů a něco hledejte. Při koupi handheldu jsem se domníval, že budu mít informace nejen po ruce ale také i rychle. Někdy by možná bylo rychlejší nastartovat notebook .... a ten toho nabízí mnohem více .......

Na závěr bych chtěl ještě říct, že jsem to dopracoval tak daleko, že Compaq nosím sice u sebe, ale databáze, které ke své práci potřebuji, nosím stále ve svém starém Psionu 3a, který mi tím pádem dělá společnost také. (možná bych už mohl notebook nosit také, potom ještě zápisník, nebo raději dva, mobilní telefon, pager .....)

Tato zkušenost však není pouze moje a tak si myslím, že nad touto skutečností by se měli vývojáři Windows CE zamyslet.