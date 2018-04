NR70-srovnání modelů - Je Microsoft brzdou PPC kanceláří? - a další aktuality

Q-Pad se začal prodávat

Firma thinkDevice Company začala za $70 prodávat klávesnici a obal Q-Pad, o které jsme vám již referovali. Je určena pro modely Visor Edge a Palm Vx, což je určitě důsledek skluzu - na verzi pro m505/515 se již urychleně pracuje - měly by být na začátku léta.

PalmDesktop pro Mac OS X dostupný

Firma Palm Inc. vydala konečně definitivní verzi PalmDesktopu 4.0. Mezinárodní verze jsou ještě v betaverzích a budou dostupné na konci léta.

Blokuje Microsoft rozvoj PocketPC kancelářských programů?

Velice zajímavé zamyšlení na toto téma od Jeffa Kirvina si můžete přečíst na Writting On Your Palm. Velmi omezené a dále nerozvíjené schopnosti PocketWordu a PocketExcelu by prý mohly být způsobeny tím, že by po jejich rozvoji pak mnozí uživatelé nemuseli potřebovat placené desktopové programy Excel/Word. A řešení? Blue Nomad, Iambic, Cutting Edge, DataViz (to vše jsou výrobci kancelářského software pro PalmOS) - nechce se vám expandovat na další platformy?

TomRadIt - doplněk k TomRaideru

Libí se vám univerzální formát TomRaider? Program TomeRaidIt pro snadnou konverzi HTML souborů do tohoto formátu by se vám rozhodně mohl zamlouvat. Stojí $15.

Nerozumíte cizm slovům?

Nepropadejte panice - Beiks včera vydali český slovník cizích slov pro svůj BDicty program - má 460 položek stáhnout si jej můžete zcela zdarma!

Clié NR70 - srovnání modelů

V Japonsku už mají první štastlivci svoje Clié NR70 - objevují se i první recenze. Od MuchysReview jsme si půjčili pár srovnávacích fotografií NR70 versus ostatní modely :



NR70 mezi Clié N750 a T400