Nový zákon o telekomunikacích předložen Parlamentu

Patrně právě omezená schopnost parlamentu dohodnout se v současné době na některých ožehavých tématech, přiměla naše poslance, aby sáhli do soudku zákonů, jež jsou sice očekávány neméně úpěnlivě, nicméně přeci jenom nejsou tak horké, aby si kvůli nim museli některé strany zhusta vjíždět do vlasů.

Zda jím bude také zákon o telekomunikacích, je jisté - zda bude tím zákonem, který nevyvolá politické vášně, je jisté méně. Poslanec A. Zima při Podvýboru pro pošty a telekomunikace totiž předložil znění zákona tak, aby splňovalo zásady Prohlášení Skupiny 98 (jsme rovněž signatáři). A to je věc, která se nebude našemu monopolnímu molochovi líbit ani v době, kdy tahá optická vlákna až na měsíc.

Projednávání tohoto zákona má krajně zajímavé časování - nedá se ani říci, že špatné, ani dobré. Potíž je v tom, že ze sněmovny prchá mandát jako z koňské mršiny život. Výhoda je v tom, že SPT Telecom se minulý týden dosti gaunersky vybarvil, když TelSource dal hlasitě najevo nespokojenost s vládní tarifní politikou (TelSource požaduje razantnější zdražení poplatků). TelSource totiž prohlásil, že pokud bude tarifní politika na takové úrovni , bude muset snížit investice do rozvoje infrastruktury sítě. A to je typicky monopolní chování - pokud vláda nebude tancovat tak, jak my pískáme, tak jí napráskáme.

Pokud jde o samotné věcné spory, potom může být podoba zákona ohrožena ze dvou stran.

Za prvé nelze vyloučit snahu zastánců pokračující výhrady SPT Telecom o pozastavení účinnosti liberalizačních paragrafů zákona až do 1.1.2001. To by vytvořilo paradoxní a nepřijatelnou situaci, protože v současné době nemá výhrada (exkluzívní právo na poskytování veřejných telefonních služeb v pevné síti) SPT Telecom oporu v zákoně a je založena na velice chatrných základech. K otázkám výsadních práv SPT Telecom přinášíme výborné pojednání Skupiny 98, která nároky TelSource a SPT Telecomu na monopol poněkud popírá.

Za druhé, zákon se může stát zdrojem sporů o postavení regulačního orgánu, zejména o některé jeho kompetence. Doufejme, že současná vláda je schopna se přenést přes tradiční boj ministerských úředníků spočívající v získání co nejvíce kompetencí pro sebe a že přijme již osvědčený a Evropskou unií doporučený model plnohodnotného, nezávislého regulačního orgánu.

Nový zákon o telekomunikacích je nyní na pořadu dne - doufejme, že jej náš Parlament schválí tak, aby maximálně vyhovoval nám, uživatelům. Co proto můžeme učinit my? Jednak se můžete zaregistrovat jako signatáři Skupiny 98 (doporučujeme!), jednak si samozřejmě můžete přečíst znění návrhu zákona, jimž se vláda i parlament začínají zabývat.