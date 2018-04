Nový yop je tady!

POHLED ZBLÍZKA

Představíme vám Samsung Serenata, mobil, který je originální v každém svém designovém prvku.

MOBIL ROKU 2007

Rozhodněte o nejlepším mobilu!

Stovky modelů a každý chce ten nejlepší. Jak se v záplavě mobilních telefonů vyznat? Každý přece ví, jaký je pro něj ten nejlepší mobil. A každý nám svůj názor může sdělit. Vyberte z 20 nominovaných přístrojů Mobil roku 2007!



VYÝVOJ A TRENDY

Ukradli vám mobil? IMEI ho zablokuje…

Číslo IMEI patří k těm téměř veledůležitým číslům digitálního světa. Je pro každý mobil jedinečné. S jeho pomocí je možné zablokovat ukradený telefon. Pod vám ovšem někdo neukradne IMEI…

RECENZE

V listopadovém yopu vás čekají samozřejmě i recenze mobilních telefonů. Jakých?

Motorola RAZR2 V8 – žiletka druhé generace. Rozpoutá zase revoluci?

Neonode N2 – telefon který se neovládá jako běžný mobil. Ani tak nevypadá.

Sonim XP1 – asi jediný opravdu odolný telefon, který přežije všechno.

Samsung G800 – současná špička mezi fotomobily. Snímač 5 Mpx a trojnásobné optické přiblížení.

Nokia 6500 Slide – další vysouvací model výrobce. Povedla se tentokrát konstrukce?

Sharp GX33 – low-endový model určený pouze pro Vodafone.

Nokia 2760 – levné véčko, které běžného uživatele plně uspokojí,

A zabrousíme i do jiných oblastí...

Blaupunkt Lucca 3.3 EE – GPS navigace prý přímo pro ženy. Prozkoumáme to!

Roadstar LCD-1028K DVBT – digitální televize do auta. Jenže: dá se na ni dívat za jízdy?

TEST

MP3 pro každé autorádio

Máte obyčejné autorádio a chcete na něm přehrávat empétrojky? Snadná pomoc, kupte si FM vysílač, stojí pár stovek. Zdrojem zvuku může být nejen mobil, ale i MP3/CD/DVD přehrávač, flash disk, čtečka paměťových karet. Tři jsme otestovali a poradíme, který je ten nejlepší.

SOUHVĚZDÍ SYMBIAN

Souboj ICQ klientů do mobilu

Kdo by neznal ICQ a další… Instant messaging je stále oblíbenější způsob komunikace, najdete jej téměř v každém počítači. A zabydlují se i v mobilech. Představíme vám pět klientů pro mobil a vybereme ten nejlepší!

JAVA HRY

Might and Magic II – Legenda pokračuje…

Herní svět mobilních telefonů se od posledního revolučního dílu Might and Magic I hodně změnil. Má víc barev, zvuků a hlavně možností. Další pokračování Might and Magic tenhle vývoj sleduje a vylepšilo se po všech stránkách. Ve svém žánru to už dávno není jediná hra, ale možná i proto to musí být ještě větší bomba, než očekáváme… Dopadlo to tak?

