Nový XScale chip - Milionářem s palmem - a další

Intel vyvinul nový XScale chip

Intel vyvinul nový XScale PXA, následovníka stávajících chipů řady XScale. Nový chip bude vyráběn ve třech variantách: s 200, 300 a 400 MHz. Zdvojnásobí i rychlost BUS z 100 MHz na 200 Mhz. Na trhu by se měl objevit na konci tohoto kvartálu. Chip by měl nižší spotřebou prodloužit výdrž baterií handheldů a očekává se, že jej převezmou do svých modelů firmy Sony, Toshiba, HP a další.



PDAPanache - nový stylus pro Tungsten T

Tungsten T Deluxe Stylus Upgrade se jmenuje nový stylus pro Tungsteny T, který by si asi každý majitel tohoto handheldu dal rád líbit. Elegancí i funkčností je to špička, teď jen aby se dostal brzy na trh. Jeho cena má být okolo 20 USD. Podrobnosti najdete na SPUG.net.

S Palmem do Milionáře!

Palmy vám mohou pomoci vydělat velké peníze. Aspoň v to věří Phil Barth, která si zakoupil program Triv a prošel s ním postupně 17.000 kvizových otázek, jedna z nich se prý objevila i v soutěži.

Triv je shareware za 15 USD Roberta Jena. Můžete jej vyzkoušet a pak zkusit štěstí i v našem Milionáři :-).

Seido - vše v jednom

Multifunkční držák se zabudovanými reproduktory (s regulátorem hlasitosti) pro poslech MP3 skladeb, digitálních knih a GPS povelů představila firma Seido. Podporuje Audiovox Maestro, Casio E200, Dell Axim X5, iPAQ 36/37/38/39/5400 a Toshiba e550x/g, e570, e300 a e740. Stojí 49-54 USD dle typu handheldu.