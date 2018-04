Nový vysouvací Samsung SGH-E850 s otočným vysouvacím fotoaparátem

Korejský výrobce Samsung představil na veletrhu ITU Telecom ASIA2004 nový stylový vysouvací telefon s označením SGH-E850. Telefon je určen pro sítě GSM (900/1800 MHz) a má vysouvací otočný VGA fotoaparát. Nechybí aktivní (TFT) barevný displej s rozlišením 128 x 160 obrazových bodů a zobrazením 65 536 barev, nebo šedesátičtyřhlasé polyfonní vyzvánění. Z fotografií je patrné, že telefon bude velmi blízkým příbuzným modelů E800/820. S novým stylovým Samsungem SGH-E850 by jsme se měli setkat i na našem trhu a to buď do konce letošního roku nebo začátkem příštího roku.