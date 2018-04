Nový vysouvací Sagem MY Z-5

Francouzský Sagem připravuje nový vysouvací model MY Z-5, který navazuje na model MY Z-3. Oproti předchozímu modelu má novinka integrovaný fotoaparát s rozlišením VGA. Design telefonu je decentnější, přesto telefon nemá anténu integrovanou do těla přístroje. Rozměry novinky jsou 81 x 41 x 21 milimetrů a hmotnost je 85 gramů.

Displej telefonu je stejný jako u předešlého modelu MY Z-3 a má rozlišení 128 x 160 obrazových bodů. Displej dokáže zobrazit 65 536 barev. Displej je pasivní (CSTN). Ve výbavě nového Sagemu se nachází Java, infračervený port, modem, Wap 1.2, hlasitý odposlech, hlasový záznamník, šedesátičtyřhlasé polyfonní vyzvánění, kalendář, kalkulačka a budík. Nový Sagem MY Z-5 je duální (900/1800 GSM) a začne se prodávat ve druhém čtvrtletí letošního roku.