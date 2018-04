Nový vítr - Palm m515

Závěr:

Pokud budete zvažovat, zda koupit novou vylepšenou m515ku, mohu Vám ji jen vřele doporučit. Pokud budete sedlat Palm m515 z černobílého typu, není mu co vytknout a budete zcela jistě spokojeni jak s vlastním hardware, tak s mechanickým zpracováním a podáním barev nového displeje! Pokud byste však chtěli inovovat stáj z m505ky, snad se to ani nevyplatí, jediné co dostanete "navrch", je lepší podsvětlení a 16 MB paměti RAM. To co schází, je výraznějš