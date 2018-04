Nový video přehrávač pro Apple iPhone představen na CES

Apple iPhone má i přes svou velikou popularitou řadu nedostatků. Jedním z nich je i chabá podpora video formátů. Film, jehož sledováním si chcete na iPhonu zpříjemnit čas, je tak nutné zdlouhavě převádět do formátu MP4 (H.264). Nejběžnější formát AVI totiž iPhone (nebo iPod Touch) nepřehraje.

Právě to by však měl nový přehrávač, známý širokou podporou audio i video formátu, změnit. Nepoměrně snazší by bylo také přesouvání videí do paměti iPhonu. U iTunes se totiž občas stává, že některé soubory do paměti přístroje aplikace odmítá přesunout. Díky CorePlayeru tak zmizí další důvod, proč tento synchronizační program používat.

CorePlayer tedy jistě bude pro uživatele iPhone velkým přínosem, datum uvedení však zatím softwarový tým nestanovil.