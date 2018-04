Nový typ paměťových karet na obzoru

Společnost Xmultiple Technologies představila nový typ paměťové karty. SQ Card, jak kartu u Xmultiple pojmenovali, se oproti současným paměťový kartám chlubí několika výhodami. Jedna výhoda je vidět na první pohled – karta má čtvercový tvar a kontakty na všech čtyřech stranách. To znamená, že se uživatel nemusí starat o to, kterou stranou kartu vkládá do slotu. Karta by rovněž měla mít větší životnost, než současné paměťové karty.

Druhou výhodou, kterou se Xmultiple chlubí, jsou vysoké přenosové rychlosti. 1GB SQ Card se chlubí rychlostí zápisu 12MB za sekundu, čtení je dvakrát rychlejší. Karta o kapacitě 2GB je dokonce ještě rychlejší. Zápis probíhá rychlostí 21,5MB/s, čtení pak 32,4MB/s. Podobných rychlostí dnes umí dosáhnout špičkové SD a MS karty, ovšem běžné karty zdaleka tak rychlé nejsou. To platí i pro odvozené miniaturní formáty microSD a M2, kde se přenosové rychlosti pohybují v řádech megabajtů.

Do mobilních telefonů se ale SQ Card bude probojovávat poměrně těžko. Bránit jí v tom budou především její fyzické rozměry. Ty mají konkrétní hodnoty 20 x 20 x 2 mm. Karta je tak o něco menší, než Memory Stick Duo, její rozměry jsou velmi podobné těm u miniSD karet. Přitom karty těchto velikostí většina výrobců mobilních telefonů zavrhla a přešla právě k ještě menším formátům microSD a M2.

Nasazení v mobilních telefonech také může trochu bránit provozní napětí a proudový odběr karet. Tyto hodnoty jsou větší, než u konkurenčních formátů. Dalším problémem těchto karet je nedostupnost patřičných čteček karet pro připojení k počítači. Tuto nevýhodu výrobce vyřešil tak, že bude ke každé kartě dodávat tzv. SQ Stick, což je adaptér, který umožní připojení SQ Card přímo do USB portu počítače.

Společně s SQ Card pak Xmultiple Technologies představila ještě další produkt. Nazývá se ShareCard a jde o zařízení, které má umožnit snadné sdílení a přenášení a výměnu dat. Jde vlastně o malou databanku, do které lze vložit SQ Card a zkopírovat její obsah do vnitřní paměti. Proces může probíhat i opačným směrem. ShareCard se pak opět dá připojit k USB portu počítače.

Upřímně jsme zvědavi, jak si SQ Card na trhu povede. Společnost Xmultiple zatím neoznámila partnerství s některým z výrobců elektroniky, takže je otázkou, zda vůbec někdy uvidíme zařízení s podporou tohoto typu karet. Konstrukce karty je zajímavá, ale nejsme si jisti, že její „blbuvzdornost“ bude takovým tahákem, aby nový formát uspěl. S většími rozměry se stejně hodí spíš do smartphonů a komunikátorů, než do běžných mobilů. Rozhodnout může cena, tu ale výrobce zatím neprozradil.