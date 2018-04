Nový Tungsten na scéně

Nový Tungsten, plným jménem Ford Tungsten GT je z rodiny s vysokými ambicemi. Někteří mne teď zřejmě proklínají a klepou si prstem do čela, co má tohle společného s PDA. Bohužel jen jméno, a to se stalo lákadlem, kterému jsem na 1. dubna nemohl opravdu odolat.. Jistě uznáte, že se jedná o klenot, a že stojí se podívat na jeho fotky.

Dle informací ze zdrojů vyplývá, že se jedná o klasické Ford GT, doplněné grafitově stříbrnou metalízou na počest 40. výročí vítězství v seriálu 24h Le Mans. Ford Tungsten GT bude nabízen na počátku roku 2006 v omezené sérii spíše známé pod pojmem Limited Edition.















Jistě vás také potěší technická specifikace (všechny parametry byly v původním textu v anglických mírách, některé údaje se tedy budou lišit od těch, které ve střední Evropě považujeme za své)

- 8mi válcový přeplňovaný motor do V

- obsah 5409 ccm

- výkon 550 koní / 6500 otáček

- maximální otáčky – 6500

- 6st. manuální převodovka

- hmotnost - 1537 kg

- spotřeba 11-17 litrů na 100km (přepočteno z 14 až 21 mpg)

- zrychlení z 0 na 97 km/h za 3,3 s

- zrychlení z 0 na 160 km/h za 8,6 s

- čtrvrtmíle za 11,6 s

- maximální rychlost 330 km/h

- zastavení z 97 km/h na 0 km/h - 36 m

Bonbónkem na závěr je cena, která šplhá až k samé hranici 140 tisíc amerických dolarů. Informace byly čerpány z těchto zdrojů: http://www.fast-autos.net/ford/fordtungstengt.html a http://www.autoblog.com/entry/1234000157036784/.