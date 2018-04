Nový trend: S mobilem půjdeme i do hrobu

Podle BBC přišla tato nová móda z Jižní Afriky a rozšířila se do mnoha zemí, včetně Irska, Ghany nebo USA.

Martin Raymond, ředitel společnosti The Future Laboratory, která sleduje nastupující trendy, tvrdí, že tento nápad se zrodil jako klasická městská legenda. Začíná se ale stávat skutečností.

„Když slyšíte, že se někdo nechá pohřbít se svým mobilem, nechce se vám tomu věřit“, uvedl pro stanici BBC World Service. Dále vysvětluje, že první případy se objevily s Kapském městě, kde někteří lidé věřili, že mohou být očarováni do hlubokého spánku a být pohřbeni zaživa.

„V podstatě, tedy chtěli mobil mít v rakvi pro případ, že by se probudili,“ dodává Ramond. Jedna pohřební služba v Jižní Africe chce dávat do rakve i několik náhradních baterií, pro případ, že by se mrtvý člověk probudil poté, co se mobil vybije.

Všechno vychází z historie

V Austrálii to bylo více o bohatství. Podle Raymonda chtějí být lidé pohřbeni s věcmi, které charakterizovaly jejich životní styl. „Narazili jsme také člověka, který chtěl být pohřben s mobilním telefonem, komunikátorem Blackberry i notebookem,“ vzpomíná Raymond.

Dodává, že v mnoha případech se lidé nechávají pohřbít s telefonem, jen jako součást obřadu, kdy je do rakve dáván spolu s diamanty, klenoty, drahými obleky a zlatými hodinkami.

Tyto praktiky můžeme vysledovat už ve starém Egyptě, kde každého pohřbívali s jeho majetkem. Za vlády faraóna Tutanchamóna lidé věřili, že tyto věci z hrobky využijí v posmrtném životě.

Pozor na baterku

I v současnosti chtějí být pohřbíváni někteří lidé s předměty, které je provázeli za života. V Ghaně a Čadu nabízejí možnost vzít si něco do hrobu dokonce i pohřební služby.

Tato zprává je aprílová. redakce Mobil.cz

PS Studii o pohřbech s mobilem skutečně BBC zveřejnila.

Jsou i případy, že někteří chtějí mít mobil, i když jsou spáleni v krematoriu. Tam ale vzniká problém s baterií. „Pokud zahřejete baterii mobilního telefonu, zpravidla vybuchuje,“ říká Raymond.