Nový tarif EuroTelu může pocuchat Go karty

O konce dubna se novým trifem EuroTelu stal SMS/Data tarif určený především pro datové a SMS přenosy. Jeho ceny jsou velmi zajímavé a mohou poněkud zkomplikovat situaci u Go karet - telefonování z tarifu SMS/Data je zhruba ve stejných cenách, jako u Go karet, al emimo to nabízí i přenos SMS zpráv a datové či faxové přenosy - a to bez další aktivace.

Tarif SMS/Data je účtován měsíčním paušálem 195 Kč (pozor, ráno jsem tu omylem vynechal jedničku!), telefonování ve špičce přijde na 8 Kč/min u dat a na 15 Kč/min u hlasu. Mimo špičku je cena 4 Kč data a 5 Kč hlas - volání EuroTel-EuroTel vyjde na 4 Kč za minutu ve špičce a 2 Kč za minutu mimo špičku.

K tomu je třeba připočítat SMS zprávy, které stojí 1,5 Kč (všechny ceny bez DPH) - je na ně dokonce množstevní rbat, jenž ovšem běžného uživatele příliš nezaujme.

Zajímavé je, že narozdíl od obdobného tarifu u RadioMobilu SMS&Data, lze zde používat hlasové přenosy. Tento tarif tedy naprosto podkopává smysl tarifu Start a pro mnohé z čtenářů by mohl být velmi zajímavou alternativou. Zatím se bohužel neaktivuje.

U tohoto tarifu SMS/Data si nelze připlatit rozšíření víkend atd a nemá žádné minuty zdarma. I tak je zajímavý a jedinou relativní nevýhodou oproti Go je nutnost platit fakturky...