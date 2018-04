Nový tarif: EuroTel Relax Plus - sáhnout po něm?

Dvojici nových tarifů představila v říjnu společnost EuroTel. Oba tarify, především ale Relax Plus, jsou podle EuroTelu cíleny na zákazníky, jimž se již nevyplatí používat předplacenou kartu, ale na větší tarif se zatím necítí. Tarif EuroTel Optimum probíráme v jiném článku, nyní se podívejme na Relax Plus.

Relax Plus je přímou protiváhou tarifu Paegas 20 a Oskařího Volám Málo. S těmito tarify tedy budeme porovnávat. Pojďme se na to rovnou a bez oklik podívat.

Ceny bez DPH ET Relax Plus RM Paegas 20 OS Volám Málo Měsíční paušál 225 Kč 295 Kč 150 Kč Volné minuty 20 (10) + 20 (10) SMS 20 20 Špička - JTS 11,70 8,50 6,00 Špiška - ET 4,80 5,60 6,00 Špička - PG 11,70 4,70 6,00 Špička - OS 11,70 6,60 6,00 Mimo špičku - JTS 6,00 4,00 6,00 Mimo špičku - ET 2,70 5,00 6,00 Mimo špičku - PG 6,60 2,50 6,00 Mimo špičku - OS 6,60 6,00 6,00 Hlasová schránka 1,20 / 2,70 m. šp. 2,50 2,50 Cena SMS 2,50 2,00 1,00 Špička 8-16 8-19 Není to jedno?

Všimněte si údaje o volných minutách a SMS zprávách u EuroTelu - v zárovce uvedené počty platí pokud platíte jiným způsobem, než inkasem z účtu. Při inkasu platí ta vyšší čísla, tedy 20 SMS zpráv v ceně a 20 minut hovoru zdarma. Oproti ostatním tarifům EuroTelu neplatíte žádný poplatek za možnost odesílat SMS zprávy. Je ostatně na čase, aby EuroTel tento anachronismus zrušil a cenu SMS zpráv snížil.

Jak se na tarif Relax Plus dívat? Řekněme si to na rovinu - ve srovnání s Go tarify působí Relax Plus dosti rozpačitě. Podívejme se na srovnání s ideově nejblíže příbuzným prepaid programem Quatro Go EuroTelu.

Ceny s DPH Quatro Go ET Relax Plus Měsíční paušál 0 Kč 236 Kč Volné minuty 0 20 (10) + 20 (10) SMS Špička - JTS 9,90 12,30 Špiška - ET 6,90 5,00 Špička - PG 9,90 12,30 Špička - OS 9,90 12,30 Mimo špičku - JTS 7,90 6,30 Mimo špičku - ET 2,90 2,80 Mimo špičku - PG 7,90 6,90 Mimo špičku - OS 9,90 6,90 Hlasová schránka 2,50 1,30 / 2,80 mimo šp. Cena SMS 3,30 2,60 Špička 7-16 8-16

Z této tabulky jasně vyplývá, že Relax Plus není oproti Quatro Go příliš výhodný. Za cenu paušálního poplatku Relax Plus si totiž můžete u Go Quatro dopřát 24 minut hovoru ve špičce do JTS, Oskara nebo Paegasu, případně až 80 minut hovoru do EuroTelu mimo špičku. Pokud telefon používáte i ve špičce v cca. třetině případů, je pro vás výhodnější používat Go Quattro, než Relax Plus.

Zhodnocení tarifu EuroTel Relax Plus

Tento tarif je v porovnání s Quatro Go ve většině případů méně výhodný, výjimkou mohou být specifické potřeby telefonistů: volání v síti EuroTel, nebo výhradně volání po 16 hodině, případně větší obrat na SMS zprávách.

Oproti Quatro Go ovšem zákazník musí dát EuroTelu všanc inkasem svůj účet. Na druhou stranu ovšem může používat klasický roaming a ostatní služby spojené s tarifními programy, především pak přesměrování hovorů i jinam, než do hlasové schránky (to se ale nepoužívá často).

Obecně lze tak říci, že je lepší sáhnout po tarifu Quatro Go, jenž začínajícím telefonistům vyhoví zpravidla lépe - ještě výhodněji může telefonujícího vyjít Oskarta společnosti Český Mobil, jejíž jedinou slabinou by v tomto případě bylo dvojnásob drahé volání do sítě EuroTelu po šestnácté hodině oproti Quatro Go.