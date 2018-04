Nový tarif EuroTel Optimum - optimum pro vás?

Kromě tarifu Relax Plus, o němž referujeme na jiném místě, přišla společnost EuroTel ještě s dalším tarifem a to Optimum. Tarif Optimum nabízí šedesát až sedmdesát minut (podle způsobu úhrady účtů, inkasem je více minut) zdarma, nabízí také lacinější volání do většiny sítí. EuroTel tvrdí, že tento tarif je určen lidem, kteří provolají 60-150 minut, takže se pojďme podívat, jak je tomu ve skutečnosti.

Především bude dobré postavit tarif Optimum v kontextu s konkurenčními tarify - zejména Paegas 60, jenž je ve stejné cenové relaci a nabízí totožným objemem volných minut, ale také Oskaří tarif Volám Často nabízející za 500 Kč až 100 minut zdarma. Tarif Dohoda s Oskarem vzhledem k čtyřletému úpisu nebudeme uvažovat, ten by ale tarif Optimum rozdrtil, protože za stejné peníze nabízí až 300 minut zdarma.

Ceny bez DPH ET Optimum Paegas 60 OS Volám Často Měsíční paušál 555 Kč 545 Kč 500 Kč Volné minuty 60 (70) min 60 min 100 min Špička - JTS 6,60 6,90 4,50 Špiška - ET 5,40 5,60 4,50 Špička - PG 6,60 4,00 4,50 Špička - OS 7,80 6,60 4,50 Mimo špičku - JTS 3,90 4,00 / 2,50 22-8h 4,50 Mimo špičku - ET 3,00 5,00 4,50 Mimo špičku - PG 4,80 2,50 4,50 Mimo špičku - OS 6,60 6,00 4,50 Hlasová schránka 3,00 2,50 2,50 Cena SMS 2,50 (20-30 SMS v ceně) 1,00 1,00 Špička 8-20 h 8-19 h Není to jedno?

U tarifu Optimum je v ceně 70 minut a 30 SMS zpráv, když platíte inkasem z účtu. Pokud platíte jinak, je v paušálu započítáno pouze 60 minut a 20 SMS.

Jak je již z porovnání vidět, nejvýhodnější nabídka pochází od Oskara - jeho Volám Často se vyplatí, pokud objem vámi provolaných minut představuje měsíčně cca. 60 až 120 minut. V tomto rozmezí provolaných minut totiž nabízí tarif Volám často bez debat nejlepší cenovou nabídku, protože namísto 70 minut (nebo 60 minut, když neplatíte inkasem z účtu) zdarma nabízí rovnou stovku a navíc možnost převodu volných minut do dalšího měsíce. Paegas 60 zase nabízí volbu telefonního čísla, na které budete moci volat za 3 Kč na minutu kdykoliv, takzvané Nej číslo. Také v ceně SMS zpráv je nabídka EuroTelu nadsazená. Více jak dvojnásobek ceny dokáže účet velmi významně zatížit, vzhledem k tomu, jak se dnes SMS zprávy používají. Pokud jste snad pouze občasným odesílatelem SMS, pak vám 20-30 zpráv v ceně může stačit.

Ceny bez DPH ET Optimum ET Global Měsíční paušál 555 Kč 810 Kč (se SMS) Volné minuty 60 (70) min 60 min Špička - JTS 6,60 6,60 Špiška - ET 5,40 6,60 Špička - PG 6,60 6,60 Špička - OS 7,80 7,60 Mimo špičku - JTS 3,90 4,00 Mimo špičku - ET 3,00 4,00 Mimo špičku - PG 4,80 4,00 Mimo špičku - OS 6,60 6,60 Hlasová schránka 3,00 3,00 Cena SMS 2,50 (20-30 zdarma) 2,00 (+15 zdarma) Špička 8-20 h 8-19 h

Ve srovnání se starším tarifem Global si můžete všimnout ne nepodstatného snížení cen - Global se díky vyššímu paušálu i nevýhodnějším tarifům tak stává pro nové zákazníky EuroTelu prakticky mrtvým tarifem podobně, jako tarif Relax a Go karty prakticky zlikvidovaly tarif Start.

Jedinou podstatnou nevýhodou tarifu Optimum je vyšší cena SMS zpráv o rovných 50 haléřů - na druhou stranu až 30 zpráv (při placení inkasem) máte již v ceně. Zejména pro volání v síti EuroTelu je tarif Optimum výhodnější, než Global.

Jaký tedy je EuroTel Optimum?

O tom, že jde o nejvýhodnější tarif globálně, lze pochybovat - jak jsme již prokázali, pro volání v objemu zhruba 60-120 minut je nejvýhodnější tarif Oskara Volám Často se 100 volnými minutami. Ten se vyplatí i v případě, když často voláte do EuroTelu - vašim přátelům v síti EuroTel ale neuděláte radost, protože volat vám je bude stát více peněz, než volání do vlastní sítě či do Paegasu. Pokud ovšem požadujete přítomnost v síti EuroTel, ani tehdy není volba tarifu Optimum jednoznačná. Například tarif Go Quatro nabídne za cenu 583 Kč měsíčně (paušál Optima) 58 minut volání do pevné sítě, nebo taky 83 minut volání do sítě EuroTel ve špičce, případně až 200 minut při volání do EuroTelu po 16 hodině.

To jsou argumenty, které hodně hovoří proto, aby jste sáhli po Go kartě - tarif Optimum rozhodně nevypadá na to, že by navrátil zašlý lesk tarifním programům. Ukazuje se, že předplacené tarify Go, Twist a Oskarta jsou oblíbené naprosto odůvodněně, protože nabízejí možnost hovořit za peníze velmi podobné mnoha tarifním programům. Pokud nevíte, co tím myslím, počkejte si na další článek, kde tuto skutečnost hlouběji rozebereme.