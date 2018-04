Nový Symbian 9.5 – revoluční evoluce přinese levnější smartphony

Symbian 9.5 staví na základech předchozí verze 9, která byla vpravdě revoluční. Ta tam totiž rázem byla zpětná kompatibilita se staršími verzemi systému. Symbian 9.5 naštěstí takový zvrat nepřináší a je zachována kompatibilita se všemi verzemi předchozí devítkové řady.

A v čem že to tedy je nová verze Symbianu tak revoluční? Především v tom, že systém byl silně optimalizován a nyní má podstatně nižší hardwarové nároky. Oficiální informace hovoří o tom, že pro běh systému je zapotřebí asi o 20 – 30% RAM paměti méně. To znamená, že na současných strojích by se měla značně zvýšit rychlost samotného systému, která je u mnohých symbianových telefonů dost problematická.

Druhou výhodou je, že Symbian 9.5 může fungovat na hardwarově podstatně slabších strojích, než doposud. To umožní vyrábět levnější a obyčejnější telefony s tímto operačním systémem.

Kromě náročnosti běhu celého systému byly optimalizovány i mnohé konkrétní programy a Symbian 9.5 tak má nabízet až o 75 % rychlejší náběh a práci s některými aplikacemi. Konkrétně je zmiňován email, web browser a navigační programy. Vylepšené by měly být také režimy řízení spotřeby a nové Symbianové telefony tak nejspíše vydrží déle nabité.

Do systému byla nově implementována přímá podpora digitální televize a lokalizačních služeb, což usnadňuje vývoj zařízení vybavených těmito funkcemi. Vylepšení se také dočkala podpora fotoaparátů, kde najdeme například standardní podporu senzoru natočení, výběru bodu ostření, redukce červených očí nebo tvorby panoramat.

Co se datových schopností týče, byla zabudována podpora přepínání mezi sítěmi mobilních operátorů a Wi-Fi. To umožní daleko širší využití VoIP telefonie. Samozřejmostí je přítomnost Push Email technologie a synchronizace s Microsoft Exchange a Lotus Notes. Novinkou je podpora Exchange ActiveSync protokolu.

Symbian 9.5 tedy přináší zajímavá vylepšení, která usnadní každodenní používání chytrých telefonů. Zatím nebylo oznámeno, kdy se jednotliví výrobci rozhodnou nový operační systém implementovat. Minimálně v případě Nokie a Sony Ericssonu si však dovolíme tvrdit, že to nebude trvat příliš dlouho.