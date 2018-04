LG to přiznalo dopředu. Nový supermobil G5 nikdy neusne

Na svém facebookovém profilu LG zveřejnilo obrázek s popiskem, z kterého je patrné, že nové LG G5 bude i na uspaném mobilu zobrazovat na displeji důležité informace. LG samozřejmě dodává, že když konkurence spí, nové LG bude stále informovat.

Což je v kontextu většiny konkurence pravda, ale třeba Lumie od Microsoftu disponují obdobnou funkcí glance screen už nějaký ten pátek. A prý podobnou funkcí bude disponovat i Samsung Galaxy S7, který bude mít premiéru ve stejný den jako LG, jen na jiném místě v Barceloně. Ostatně, už současný model S6 edge a edge+ zobrazují v noci na zhasnutém displeji stavový řádek na pravé straně v ohybu displeje. Moc dobře čitelné to ale není.

Z obrázku je také patrné, že LG změnilo design a novinka bude výrazně zakulacená. O čemž se ostatně spekuluje už delší dobu, stejně jako o kovovém rámečku, který můžeme z obrázku taktéž tušit.

Z dalších indicií vyplývá, že by novinka měla přijít o zadní regulátor hlasitosti, který se přestěhuje na tradičnější místo na boku. Jedno tlačítko vzadu však zůstane, bude to senzor otisků prstů kombinovaný se spouští fotoaparátu. A fotoaparát by měl mít dvě čočky pro možnost změny zaostření po pořízení snímku.

Především zadní stranu přístroje odhalují někteří výrobci krytů, kteří již v předstihu nabízejí pro novinku své výrobky. I s ohledem na to, že naskladněné budou až koncem března, vypadají reálně. Navíc kryt pro novinku už má připravené i samo LG.

Podle posledních informací by měl telefon pohánět procesor Snapdragon 820 a operační paměť by měla mít hodnotu 4 GB.