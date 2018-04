Nový standard pomůže aplikacím a internetu v mobilech

Standardizační konsorcium W3C (World Wide Web Consorcium) zařadilo mezi své doporučení definice grafických formátu SVG 1.1 a SVG Mobile Profiles (SVG Tiny pro multimediální mobily a SVG Basic pro kapesní počítače). Současně oznámilo stav prací na nové verzi formátu SVG 1.2. Formát SVG (Scalable Vector Graphics) je určený především pro mobilní zařízení (telefony, kapesní počítače).

Definice grafického standardu SVG 1.0 existuje již od poloviny roku 2001. Práce na formátu SVG byly zahájeny přibližně v polovině roku 1999, kdy se ukázalo, že současné rastrové (BMP, GIF, JPG) formáty jsou nevyhovující pro kapesní počítače a zejména pro mobilní telefony. Rastrové formáty mají totiž pevně definovanou velikost a na displejích s různým rozlišením se zobrazí v odlišné velikosti nebo se zkreslením.

Vektory jsou pro multimedia lepší než bitmapy

Vektorový formát ale neobsahuje data o jednotlivých bodech obrázku, ale informace o jednotlivých úsečkách, plochách a jejich výplních. Díky tomu je takový soubor menší než klasický rastrový obrázek a díky tomu, že se výsledné zobrazení vždy počítá z definicí vektorů, je výsledek téměř stejný na všech zařízeních. Na větší displeje se pouze vejde více detailů, ale nikdy nedojde ke ztrátě dat v souboru, což se stane po zmenšení rastrového souboru. Nevýhodou vektorových formátů jsou větší nároky na výpočetní výkon kapesního zařízení.

Právě rozumný standard vektorového grafického formátu pro mobilní zařízení brání většímu rozšíření aplikací a her v Javě, geografických aplikací a využívání WAPu a internetu v mobilech vůbec. Pro hry v Javě je nyní typické, kdy některé hry existují jenom pro vybrané mobilní telefony, protože tvůrce nemá dostatek sil či prostředků napsat i verzi pro jiný mobil, s jiným rozlišením displeje.

Ještě zřetelnější problémy jsou s geografickými aplikacemi přístupnými přes WAP. V současnosti totiž může být mapa jenom rastrový obrázek – pokud provozovatel aplikace neví, jaký používáte mobil, potom vám připraví mapu o určitém rozlišení, která může být na některém mobilu příliš malá, nebo se naopak nevejde na obrazovku. Pokud by vám namísto bitmapového mohl poslat vektorový obrázek, bude mapa přes celý displej s tím, že na velkém mobilu či kapesním počítači uvidíte více detailů než na low-endovém mobilu s černobílým displejem.

Důležitá je kompatibilita

Aby byl formát SVG funkční, musí se dále vyvíjet podle potřeb výrobců zařízení, poskytovatelů obsahu a koncových zákazníků a především musí být kompatibilní na různých zařízeních. Právě proto je dobrou zprávou, že formát SVG je vyvíjen pod záštitou konsorcia W3C, které původně vzniklo za účelem definování standardů pro internet. W3C nevydává závazné standardy, ale doporučení, která by měli výrobci dobrovolně a bez výhrad akceptovat. Jen tak je možné zajistit plnou kompatibilitu.

Standardy SVG 1.1 a SVG Mobile Profiles již byly mezi doporučení zahrnuty. Z gigantů v oblasti softwaru podporu ohlásily společnosti Adobe a Microsoft; již z minulosti – od verze SVG 1.0 – podporuje tyto formáty Corel. Z výrobců mobilů se zatím přihlásila Nokia a zájem o formát ohlásilo i 3GPP fórum, zaštiťující vývoj sítí a zařízení třetí generace. Podle zdrojů z W3C testovalo standard před jeho doporučením přibližně 15 firem.

Vzhledem k tomu, že většina výrobců mobilů i nástrojů pro tvorbu obsahu a aplikací pro mobily již v minulosti deklarovala podporu otevřeným standardům W3C (většina z nich je členem W3C, takže se vývoje může účastnit), dočkáme se snad toho, že s multimediálním mobilem budeme moci využívat multimediální obsah bez ohledu na výrobce a model telefonu. Zřejmě to sice nebude zvykem v současných sítích GSM/GPRS, ale u zařízení pro UMTS by to již mělo být samozřejmostí.