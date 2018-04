Nový špiónský software funguje i na Apple iPhone

Nedávno jsme vám představili špiónský software, který umožňuje naprosto utajené sledování a odposlouchávání cizího mobilního telefonu. Program Interceptor od chorvatské firmy Surgo d.o.o. Funguje na symbianových smartphonech. - čtěte - Vyzkušeli jsme špiónský mobil, vaší oběti vezme veškeré soukromí

Po vlně zájmu, kterou náš článek zvedl, tato firma poměrně neochotně komunikuje s kýmkoli z České republiky. Česko-americká společnost Wright-Wellis, která chtěla nabídnout obdobný software i s možností instalace pomocí MMS, prakticky zmizela z povrchu zemského. Telefonní čísla jejích zástupců nefungují, internetové stránky jsou staženy a emailová adresa nefunguje.





Tento fakt ale neznamená, že by špiónský software úplně vymizel nebo bylo velmi problematické jej získat. Novou alternativu nabízí firma Mobile-Spy a to hned dokonce pro trojici platforem. Kromě Symbianu, kde fungovaly i předchozí varianty, totiž její řešení funguje i na Windows Mobile přístrojích a nově také na Apple iPhone.

Program Mobile-Spy je stejně jako Interceptor kompletně skrytý a uživatel telefonu může jeho přítomnost zjistit jen velmi obtížně. Mobile-Spy ale funguje trochu jinak než předchozí software. Neumožňuje totiž odposlouchávání telefonu, na kterém je nainstalován. Rozdílem je také způsob, jakým program informuje sledujícího. Místo přeposílání a posílání SMS s upozorněním totiž Mobile-Spy nahrává všechna data přes GPRS na server společnosti. Sledující se pak přihlásí pod svým uživatelským jménem a heslem a v systému si může nasbíraná data prohlížet. Systém archivuje všechny SMS zprávy (příchozí i odchozí), ukáže seznam všech hovorů (včetně zameškaných) i s délkou jejich trvání a na platformě Windows Mobile umí sledovat i stránky navštívené pomocí prohlížeče v telefonu.





Tento způsob fungování má své výhody i nevýhody. Nevýhodou je, že program vyžaduje prakticky neustále datové spojení a tudíž by měl sledovaný telefon mít neomezený datový paušál nebo alespoň nějaký rozumný datový balíček. Jinak si určitě uživatel položky za data na svém účtu všimne. Výhodou ovšem je fakt, že program nepřeposílá SMS a sledovaný za ně tak neplatí. Pokud má datový tarif, pak nemusí přítomnost softwaru ze svého účtu nijak poznat. Relativní výhodou a zároveň potenciálním nebezpečím také je, že veškerá záznamy má sledující pěkně pohromadě, dají se archivovat a lze s nimi dále pracovat. Jenže je má teoreticky k dispozici i provozovatel služby.





Drobnou nevýhodou ale může být fakt, že sledující musí sám aktuální data kontrolovat, o hovoru se nedozví okamžitě ve chvíli, kdy byl uskutečněn. Navíc díky tomu, že program odesílá data přes internet, jej lze pečlivým pozorováním odhalit. Symbianové chytré telefony a přístroje s Windows Mobile totiž zobrazují ve stavovém řádku stav datového spojení a tak si může uživatel všimnout, že jeho telefon takové spojení často sestavuje sám od sebe. Problém ale mají majitelé Apple iPhonu, který je k internetu připojen prakticky neustále sám od sebe a tak budou případnou nezvyklou datovou aktivitu odhalovat jen těžko.

Za využívání služby Mobile-Spy zaplatí uživatel ročně 99,97 dolarů, tedy necelé 2 000 korun. Platit lze i jednou za půl roku nebo jednou za čtvrtletí, pak jsou ceny 69,97 a 49,97 dolarů. Za tuto cenu lze Mobile-Spy nainstalovat až na tři telefony a ty pak sledovat přes internetové rozhraní.





Stejně jako využívání programu Interceptor, je i používání programu Mobile-Spy ve většině případů nelegální. Sledovaná osoba by totiž musela s takovou aktivitou souhlasit. Trochu diskutabilní je využívání takového softwaru k monitorování dětí. Tento článek rozhodně není návodem jak něčí telefon odposlouchávat. Jde nám především o to, upozornit na další způsob odposlechu a varovat před možným nebezpečím. To je díky tomu, že program funguje hned na třech softwarových platformách, daleko větší.