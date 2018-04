Nový Sony Ericsson T610 - důstojný nástupce T68i (první informace)

Sony Ericsson T610 je konečně na světě. Dlouho očekávaný nástupce legendárního modelu T68i měl včera svoji světovou premiéru. Dříve publikované fotografie se ukázaly býti pravdivé, takže největší očekávání zákazníků vzbudí technické detaily této novinky. Sony Ericsson T610 je opravdu nadupaný telefon, který se zařadí na absolutní špičku. Dobrou zprávou je i informace, že telefon se začne prodávat již ve druhém čtvrtletí tohoto roku, takže na něj případní zájemci nebudou muset dlouho čekat.

Hlavním tahákem T610 je integrovaný fotoaparát a rozměrný barevný displej. Ten byl u předchůdce poměrně často kritizován, na jeho obranu však musíme připomenout, že se jednalo o úplně první barevný displej v masově prodávaném mobilním telefonu pro GSM standard. Novinka má displej s rozlišením 120 x 160 obrazových bodů a umí zobrazit 65 000 barev. V této chvíli nevíme, jestli se jedná o aktivní (TFT), nebo pasivní (STN) displej, ale s ohledem na konkurenci lze očekávat velmi slušné zobrazovací schopnosti. Díky velikosti displeje se na hlavní obrazovku nyní vejde místo devíti ikon hned dvanáct položek menu, takže by se měla práce s telefonem usnadnit a zpřehlednit. Integrovaný fotoaparát je na zadní straně telefonu, ale maximální zobrazení zatím výrobce nezveřejnil. V každém případě se Sony Ericsson postavil čelem k problematice správy fotografií: nabízí sdílenou paměť o velikosti 2 MB a chystá volně šiřitelný software jak pro úpravu obrázků, tak pro přípravu MMS zpráv. To je jistě chvályhodné, konkurence často možnost stahování obrázků z telefonu nenabízí.

Spojení telefonu s počítačem bude možné jak pomocí kabelu, tak přes infraport a bluetooth. To je stejné jako u předchůdce, novinka však s největší pravděpodobností již nebude podporovat datové přenosy pomocí HSCSD, k dispozici bude jen GPRS v konfiguraci 4+1 timeslot. Telefon bude mít i vestavěný e-mailový klient, ale množství nejrůznějších prográmků a her bude záviset jen na majiteli, který bude mít možnost rozšiřovat funkce telefonu pomocí Java aplikací. Zábavu by měl obstarat skladatel polyfonních melodií, který má výmluvný název Music DJ. Vyzváněcí melodie budou polyfonní 32hlasé a bude je možné do telefonu nahrávat i z počítače.

Sony Ericsson T610 se bude chlubit hliníkovým krytem, který bude výrobce dodávat ve třech barevných variantách: stříbrné, červené a modré. Rozměry telefonu budou 102 x 44 x 19 mm a jeho hmotnost bude 95 gramů. Ještě dodejme, že telefon je třípásmový (900/1800/1900 MHz) a na jedno nabití baterie by měl podle výrobce vydržet v pohotovostním režimu až 13 dnů. Dnes bude Sony Ericsson své novinky představovat v Praze na tiskové konferenci, které se samozřejmě zúčastníme. S prvními dojmy vás pak ihned seznámíme na stránkách našeho serveru. Snad budeme mít příležitost vyzkoušet i nové příslušenství, jako je přídavný blesk, nebo MP3 přehrávač.

O druhé novince Sony Ericssonu, modelu T310, se dočtete zde