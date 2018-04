Nový Sony Ericsson T61 – mobil pro zbrusu nové pásmo

Ericsson zatím tají svůj nový mobilní telefon pro GSM, který by se měl na trhu objevit již pod novou značkou Sony Ericsson. Pokud byste se však těšili na nový přírůstek na pultech našich obchodů, zapomeňte na to. Sony Ericsson T61 je sice určen pro práci v GSM pásmu, ale frekvence vyjmenované v perexu článku jsou uvedeny správně, o překlep se nejedná. T61 bude pracovat buď v pásmu 1900 MHz (verze T61z), které se v USA již delší dobu používá, nebo v novém pásmu GSM 800 MHz (verze T61g), které teprve se v USA teprve začíná nově používat. Název pásma GSM 800 MHz je mírně zavádějící, jedná se reálně o pásmo v rozmezí 824 až 850 MHz. Zatím ani není jasné, zda bude existovat duální varianta 800/1900 MHz, nebo budou modely „g“ a „z“ prodávány jen samostatně. Nové pásmo GSM 800 MHz zatím začíná používat operátor AT&T, ale možná se přidají i další. Z úvodu je jasné, že nový Sony Ericsson je určen jen pro zákazníky na druhé straně Atlantiku, přesto nabízí množství zajímavých funkcí včetně GPRS, EMS a třeba e-mailového klienta.

Vzhled T61 není žádnou novinkou. Přístroj vychází z modelů T60d (T60LX), které Ericsson uvedl na americký trh v druhé polovině loňského roku. Ericsson T60d a T60LX jsou určeny pro práci v pásmu 800 a 1900 MHz standardu TDMA. Novinka má s oběma modely stejné rozměry 121 x 54 x 23,5 mm a vzhled, váha novinky však zatím není známa. T61 má výměnné přední i zadní panely, kterých by podle výrobce mělo být k dispozici velké množství s nejrůznějším designem. Ovládací prvky telefonu jsou velmi podobné Ericssonu T68, tedy pětisměrný joystick, čtyři funkční klávesy a alfanumerická klávesnice. Identický je i spodní systémový konektor, takže k T61 bude možné používat příslušenství k modelu T68 (ale i T39, nebo R520). Podobnost s evropským TOP modelem Ericssonu T68 najdete i v menu telefonu. Až na detaily jsou si menu obou telefonů navzájem velmi podobná. Vnitřní telefonní seznam T61 pojme až 500 kontaktů, když ke každému jménu lze přiřadit až sedm různých údajů. Podobně je na tom i vnitřní paměť na SMS, která pojme 50 zpráv. Samozřejmostí je prediktivní vkládání textu T9, chat, dlouhé SMS zprávy, možnost vložit do zprávy melodii či obrázek, nebo e-mailový klient. Ten získá na významu ve spojení s datovými přenosy GPRS, když podporovaná konfigurace by měla být 4+1 timeslot. Sony Ericsson T61 nebude mít i integrovaný bluetooth modul, takže jej bezdrátově lze spojit s osobní HF sadou nebo počítačem jen pomocí přídavného modulu. K telefonu se bude dodávat i synchronizační software. Telefon umí WAP ve verzi 1.2.1.

Fotografie ukazují testovací verzi telefonu, která ještě nese pouze logo společnosti Ericsson. Telefon se však začne prodávat již s logem Sony Ericsson, a to nejpozději na konci jara letošního roku. Znak nové společnosti si budou moci uživatelé posílat jak pomocí SMS zpráv, tak si je budou moci nastavit jako plochu displeje. Obrázky lze v integrovaném editoru libovolně měnit, takže fantazii se meze nekladou. Celkově lze nový T61 přirovnat k evropskému modelu T68, samozřejmě s výjimkou barevného displeje, který T61 nemá. To by ale jistě velké části zákazníků nevadilo, přeci jen za barevný displej se musí hodně připlácet. Nový Sony Ericsson T61 by měl stát pod 300 USD, což je na telefon s touto výbavou solidní cena. Bohužel, oproti T68 je „američan“ přeci jen větší a zřejmě bude i o něco těžší. Uvidíme, zda to bude Američanům vadit.