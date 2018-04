Nový Sony Ericsson T608 - nebude takhle vypadat nástupce T68i?

Místem, kde by se Sony Ericsson mohl pochlubit s novými GSM telefony, měl být telekomunikační veletrh ITU Telecom Asia 2002, který se bude konat od druhého do sedmého prosince v Hong Kongu. Jenomže v katalogu vystavovatelů Sony Ericsson vůbec není, najdeme tam jen samotný Ericsson, který, jak známo, již mobilní telefony nevyrábí. Ericsson by se na veletrhu měl pochlubit hovorem přes sítě třetí generace mezi Malajsií a Hong Kongem a dalšími, především síťovými novinkami. Vše se samozřejmě ještě může změnit, ale i podle dalších informací, které máme k dispozici, je málo pravděpodobné, že by Sony Ericsson ještě před koncem roku představil nějaké nové GSM telefony.

Přesto jedna novinka od Sony Ericssonu spatřila tento týden světlo světa. Jedná se o CDMA 1X telefon s velmi slušnou výbavou a designem podobným evropskému miniaturnímu modelu T600. Novinka je i podobně označená, jmenuje se Sony Ericsson T608 a bude k dostání bude u severoamerického operátora Sprint PCS. Na rozdíl od evropské T600 má americká novinka místo dvou směrových kláves joystick. Trochu jiný tvar pak mají i samotné alfanumerické klávesy, které jsou oproti T600 zaoblenější. Bohužel neznáme rozměry a hmotnost SE T608, ale lze předpokládat, že bude relativně malý a lehký. Pro nás může být zajímavý design novinky, který je nejen podobný modelu T600, ale možná ještě více novému low-endu T100, takže lze očekávat, že se tímto směrem bude ubírat vzhled i dalších nových modelů značky.

Vzhled je ale to jediné, co nový SE T608 s evropskou T600 sbližuje. Výbava americké novinky je totiž velmi široká a jistě by uspokojila i toho nejnáročnějšího evropského zákazníka. Začít můžeme u displeje, který bude barevný. Opět ale není známo, kolik barev bude podporovat a zda-li se bude jednat o displej aktivním, či pasivní. Vedle displeje telefon disponuje rychlým přenosem dat, který je v případě sítí CDMA 1X ještě rychlejší než u evropského GPRS. Telefon nabízí i Java aplikace, fotoaparát jako příslušenství, vícepoložkový telefonní seznam, či polyfonní melodie. Sony Ericsson Bluetooth umí, takže nechybí ani u T608. Z další výbavy v této chvíli víme ještě o hlasovém ovládání funkcí telefonu a o hlasovém vytáčení čísel z telefonního seznamu a přítomnosti Li-Pol baterie.

Ačkoliv je Sony Ericsson T608 určen pro úplně jiný standard mobilní komunikace, než jaký používáme v Evropě, může být tato novinka zajímavá i pro nás. Je jasné, že Sony Ericsson v blízké době ukáže nové GSM telefony. O výměnu si říká především TOP model T68i, který už má svá nejlepší léta za sebou a v nejbližších měsících by již asi jen stěží konkuroval nástupu podobně vybavených telefonů konkurence. Když se ale podíváte na nový Sony Ericsson T608, tak má design poplatný nové řadě přístrojů od SE a, ačkoliv není GSM, má téměř všechny podstatné funkce, který by měl mít nástupce T68i. A nebo můžeme očekávat ještě jeden model, který bude v nabídce SE o stupínek níže než současný T68i.