Nový Sony Ericsson T316 - oranžový low-end s nádechem tajemství

Sony Ericsson chystá nové telefony. To se všeobecně ví, ale stejně tak se výrobce nechal slyšet, že před koncem letošního roku novinky pro Evropu neukáže. Toto prohlášení také zatím Sony Ericsson dodržel, ale to mu nebrání, aby "představoval" novinky pro jiné standardy, než jsou běžné v Evropě. Před nedávnem jsme vám představili americký model T608, o kterém se spekuluje, že by mohl být nápadně podobný připravované náhradě dobře známého modelu T68i.

Dnes vám představíme další americkou novinku, model T316. Jedná se o třípásmový model, který vedle dvou amerických GSM (800/1900 MHz) pásem zvládá i jedno pásmo evropské (1800 MHz). Je tu ale jedna nejasnost. Telefon vyobrazený na fotografiích totiž na spodní části předního krytu nese logo operátora Orange, který však přímo v USA žádnou síť neprovozuje. Najdeme jej ale třeba v Karibiku, či v Dominikánské republice. V druhém případě pracuje síť ve standardu GSM 1900 MHz, takže možné určení telefonu může být právě zde. Je však možné, že model T316 buď přímo, nebo v nějaké upravené variantě zamíří na evropské trhy. V této chvíli ale žádné další informace nejsou k dispozici a oficiálně Sony Ericsson zatím nepředstavil ani samotný model T316. Pro doplnění uveďme, že Sony Ericsson nabízí na americkém trhu i dobře známý model T300, který je taktéž třípásmový, ale ve dvou evropských (900/1800 MHz) a jedné americké (1900 MHz) GSM frekvenci.

Vzhledově je telefon podobný modelu T300 z kterého také vychází. Je to patrné jak z podobnosti ovládacích prvků, tak z těla samotného telefonu bez výměnného krytu, jak je vidět z obrázků (porovnejte s T300 v naší recenzi). Vzhled přístroje těžko hodnotit z prvních dostupných fotografií, kde je vyobrazen v ostře oranžovém provedení (asi s ohledem na logo operátora Orange). Podobnost s modelem T300 jsme již zmínili, nám však novinka Sony Ericssonu trochu připomíná i nový Alcatel OT525, který je ale oblejší. Nový T316 je hodně hranatý a dokumentuje tak poslední módní trendy výrobce, podobně jako u modelu T100, nebo v případě amerického modelu T608. V každém případě je dominantním prvkem telefonu pětisměrný joystick, kterému sekundují čtyři funkční klávesy. Na levém boku telefonu nechybí ani tradiční posuvná klávesa, když na druhém boku je infraport.

Podobnost s T300 najdete i ve výbavě novinky. Telefon má barevný displej (256 barev?), tudíž zvládá MMS zprávy a připojení k internetu nabízí i přes GPRS. Naopak chybí třeba SMS chat a nevíme jestli má HSCSD. Jisté ale je, že telefon zvládá dlouhé SMS zprávy, formátování textu, nabízí kalendář, kalkulačku, hry, e-mailový klient a další běžné funkce. Celkově se přístroj nijak výrazně neliší od modelu T300.

Máme se tedy v nejbližší době těšit na nový Sony Ericsson? Těžko říci, T316 je nápadně podobný dobře známému modelu T300, z kterého s největší pravděpodobností vychází. Je však možné, že podobné tvary bude mít příští low-endový Sony Ericsson určený výhradně pro evropské trhy. Je na zákaznících, jestli tento nový hranatý trend Sony Ericssonu přijmou, nebo se k němu postaví zády. Naposled představené modely (T100, T608) však jasně naznačují, že v případě Sony Ericssonu budou napříště ostré rysy hrát prim. Samotný model T316 se v Evropě asi neukáže, ačkoliv jedno evropské GSM pásmo zvládá. Možná by se ale mohl hodit zákazníkům často cestujícím do USA, kteří by jej v Evropě používali jen jako rezervní přístroj.