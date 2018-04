Nový Sony Ericsson T310 - multimediální low-end (první informace)

Včera Sony Ericsson vedle modelu T610 (o něm více zde) představil i low-endový model T310. Ten nahradí v nabídce výrobce dobře známou "třístovku" a na pultech prodejen by se měl objevit zhruba v polovině tohoto roku. Stejně jako u předchůdce, lze i u T310 očekávat velmi příznivou cenu, spolu s přídavným fotoaparátem by se při zahájení prodeje měl T310 vejít s rezervou pod 10 000 Kč. Pro někoho ale může být zklamáním zjištění, že displej opět podporuje jen 256 barev a není aktivní. To druhé se v této kategorii dalo očekávat, ale 256 barev je dnes již docela málo, konkurence buď již nabízí, nebo připravuje low-endy s podporou 4 096 barev a v některých případech i více. Dnes, kdy Sony Ericsson představí telefony i v Praze, budeme moci posoudit, nakolik dobrý, nebo špatný displej doopravdy je.

Sony Ericsson T310 má nový design podobný dalším novinkám společnosti. Je hranatější než současná „třístovka“, jeho rozměry jsou 104 x 49 x 19 mm a hmotnost je 97 gramů. Dodávat se bude ve třech barevných odstínech: zlaté, modré a fialové, část přístroje pak bude ve všech případech světlá. Klávesnice je až na tvar kontextových kláves téměř identická jako u předchozího modelu a totéž platí i pro hlavní ovládací prvek - joystick.

Hlavní předností telefonu je podpora MMS zpráv; vlastní fotografii bude možné zhotovit pomocí přídavného fotoaparátu MCA-25. Barevný displej bude mít rozlišení 101 x 80 obrazových bodů a, jak již bylo uvedeno, dokáže zobrazit 256 barev. Výhodou oproti konkurenci bude možnost stáhnout fotografie z telefonu do počítače pomocí infraportu, zatímco velká část konkurenčních telefonů stahovat fotografie do počítače vůbec neumožňuje.

Sony Ericsson T310 je na svoji kategorii velmi dobře vybavený telefon. Nabízí skupiny volajících, vyzváněcí profily, úkolovník, kalkulačku, e-mailový klient a mnoho dalších funkcí. Ke kontaktům bude možné přidávat obrázky, které se pak zobrazí spolu se jménem volajícího na displeji. Ten bude možné vylepšit o obrázky na pozadí, nebo o animované spořiče. Telefon bude možné synchronizovat s počítačem přes infraport, výrobce totiž připravuje speciální software na úpravu obrázků a přípravu multimediálních zpráv. Oba programy budou volně dostupné. Další výbava T310 odpovídá nabídce funkcí modelu T300, jehož recenzi si můžete přečíst zde.

Výrobce u novinky myslel i na zábavu, a proto T310 nabízí polyfonní melodie (dvaatřicetihlasé) a pomocí technologie Synergenix Mophun platform bude možné přes wap do telefonu nahrávat nové hry. V základní výbavě telefon nabídne hru Tony Hawk’s Pro Skater 4, další si bude nutné stáhnout. Otázkou ale je, jestli tuto technologii bude podporovat některý z našich operátorů, jinak bude velmi obtížné za hry platit. Sony Ericsson T310 bude podporovat rychlá data, a to jak pro wap, tak pro datové přenosy. Poslouží k tomu buď GPRS, nebo HSCSD, oboje telefon svým zákazníkům nabídne.

Zde si můžete nový Sony Ericsson T310 vyzkoušet Další informace o nových telefonech Sony Ericsson vám přineseme ještě tento týden, výrobce dnes chystá tiskovou konferenci v Praze, kde bychom měli mít možnost všechny novinky vyzkoušet.

První informace o další novince Sony Ericssonu, modelu T610, najdete v tomto článku.