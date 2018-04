Nový Sony Ericsson T226 - bude podobně vypadat nástupce T200?

I když nový Sony Ericsson T226 pracuje ve standardu GSM, podporovaná pásma 850 (někdy značené jako 800) a 1900 MHz v Evropě nenajdete. Není ovšem vyloučeno, že je tento model předobrazem nové řady určené i pro evropský trh. Model T226 se svým funkčním vybavením řadí mezi modely T310 a T610, evropská verze by ale měla na trhu nahradit model T200. O nástupci s barevným displejem se mluví již velmi dlouho. Podle zákulisních informací by jej výrobce měl představit již zanedlouho, spolu s nástupcem modelu T100 a úplně novým véčkem. Bude-li Sony Ericsson postupovat v případě této novinky stejně jako u předešlého modelu T310, je velmi pravděpodobné, že evropská varianta T226 bude tomuto telefonu velmi podobná, ne-li úplně stejná. Právě u modelu T310 výrobce nejdříve představil model T316, který vypadal úplně stejně, pouze byl, jako model T226, určen pro americká GSM pásma. Evropské označení zatím můžeme jen odhadovat, analogicky by mělo být T220, ale výrobce by mohl použít i číslo T210.

Jeho vzhled je o něco „dospělejší“ než u modelu T310 a příbližuje se spíše konzervativnímu designu modelu T610. Zaujme návrat ke klasickému ztvárnění kontextových kláves spojených s tlačítky příjmu a odmítnutí hovoru (oproti modelu T610) a pětisměrný joystick. Rozměry novinky jsou 100 x 43 x 19 milimetrů a hmotnost činí pouhých 74 gramů. Jeho plné funkční vybavení zatím nebylo zveřejněno, zatím je jasná podpora MMS, u kterých lze využít přídavný fotoaparát. Telefon umí i GPRS, ale konfiguraci v této chvíli ještě neznáme. Barevný displej by měl mít rozlišení 101 x 80 obrazových bodů (neoficiálně) a počet zobrazených barev zatím neznáme. Podle našich informací by měl displej evropské verze zobrazit jen 256 barev, tuto informaci ale zatím výrobce nepotvrdil. Telefon dále podporuje dvaatřicetihlasé polyfonické vyzvánění, hlasové poznámky a stahování her Mophun. Výrobce také slibuje dlouhou životnost na jedno nabití - hovorový čas by měl být sedm a půl hodiny a na přijmu by měl telefon vydržet jedenáct a půl dne.

Nový Sony Ericsson T226 se začne na vybraných trzích prodávat ve třetím čtvrtletí tohoto roku, zahájení prodeje evropské varianty je plánováno přibližně na stejný termín.